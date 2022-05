Đã là fan của "Thời sự 19h" không ai là không biết đến BTV Quang Minh, người từng được mệnh danh là "soái ca thời sự". Nhưng, nếu chăm chỉ theo dõi màn hình TV mỗi tối, chắc chắn bạn sẽ biết đến một hậu bối điển trai không kém. Đó chính là BTV Tiến Anh - người có vẻ ngoài nam thần, được xếp vào dàn cực phẩm của các nam MC Đài Truyền hình Quốc gia.

Tuy ít được truyền thông nhắc tới nhưng nhờ giọng nói trầm ấm rõ ràng cùng lối dẫn nghiêm túc đúng trọng tâm, BTV Tiến Anh đã khiến bản tin thời sự mỗi tối ấn tượng hơn bao giờ hết. Càng tìm hiểu, người ta càng thêm ngưỡng mộ sự nhiệt huyết với nghề của nam MC, anh đã sẵn sàng bỏ lại những năm tháng học tập ở nước ngoài cùng mức lương ổn định để quyết tâm gắn bó với nghề dẫn chương trình.

Để lại bằng Thạc sĩ nước ngoài, kiên trì thực hiện ước mơ

Là một người con của Hà Nội, tương tự những đồng nghiệp khác tại VTV, MC Tiến Anh có học vấn không hề tầm thường. Tốt nghiệp THPT Chu Văn An, ngôi trường có truyền thống lâu đời tại Thụy Khuê, Hà Nội, rồi theo học Đại học Kinh tế Quốc dân, chàng trai năm ấy đã đến nước Anh xa xôi học tập. Tại nơi đó, anh đã theo học và có cho mình bằng Thạc sĩ liên quan đến chuyên ngành Kinh tế.

Quyết định trở về quê hương xây dựng sự nghiệp, Tiến Anh của những năm tháng mới vào đời đã có một chân thực tập đầy hứa hẹn ở Microsoft. Tuy nhiên, đâu ai biết được bất ngờ, nhờ sự giới thiệu của một đàn anh trong nghề, nam MC đã thử sức với truyền hình, rồi tìm được đam mê và quyết định từ bỏ tương lai với mức lương ổn định, đi theo con đường đầy thử thách phía trước.

MC Tiến Anh ngày ấy - bây giờ

Dạo quanh trang cá nhân của nam MC, người ta có thể thấy được nhiệt huyết với nghề dẫn của anh trong từng bài viết. Bước chân vào VTV từ năm 2015, MC Tiến Anh đã bắt đầu với muôn vàn khó khăn bởi đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới mà anh thì không có kinh nghiệm. Thế nhưng, những ngày rong ruổi khắp nẻo đường làm phóng sự, tiếp xúc với những con người có bề dày sống đáng ngưỡng mộ, anh càng thêm quyết tâm để gắn bó với nghề.



Từ đoạn phóng sự nhỏ lúc mới chập chững bước chân vào VTV, anh đã kinh qua 2 năm tại Ban Truyền hình đối ngoại, rồi từng bước chuyển sang Ban Thời sự. Sự nghiệp càng phát triển, khó khăn gặp phải càng nhiều, nam MC phải căng não để thực hiện từng bài viết, từng phỏng vấn sao cho hoàn hảo nhất.

Để xuất hiện trước khán giả với một phong thái không tỳ vết, có khi anh phải thức cả ngày đêm để chuẩn bị tin tức. Nhưng cũng nhờ đó mà chàng trai du học sinh năm ấy có thể từng bước trưởng thành, cùng tác nghiệp với các tiền bối lâu năm trong bản tin thời sự. Nói không ngoa, sự yêu thích và đam mê với nghề của BTV Tiến Anh chính là động lực cho các bạn trẻ học hỏi, dũng cảm vượt qua sợ hãi, theo đuổi con đường yêu thích.

MC Tiến Anh trong một buổi dẫn bản tin thời sự

3 MC của của bản tin Thời sự 19h MC Nguyễn Hữu Bằng, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Tiến Anh

Tình yêu giản dị và ngọt ngào với vợ

Chọn một lối sống kín tiếng ít phô trương, nam MC cũng không quá phô bày tình yêu của mình. Thế nhưng, từng chia sẻ nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đủ khiến người khác cảm nhận được sự yêu chiều của anh dành cho vợ và con trai.

Trên trang cá nhân của mình, ngoài chuyện công việc, BTV Tiến Anh thỉnh thoảng sẽ chia sẻ những câu chuyện thường ngày, vài dòng chú thích ngắn ngủi về vợ. Như khoe món ăn ở nhà vợ nấu, đăng bài kỉ niệm ngày cưới hay chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, bài viết nào anh cũng không quên "tag" cả tên bà xã vào. Dù không thả thính hay quá dài dòng nhưng đủ thấy sự cưng chiều và yêu thương gia đình nhỏ của anh.

MC Tiến Anh và vợ

Vào ngày kỉ niệm ngày yêu anh cũng nhẹ nhàng thủ thỉ: "Dear my better half, with one year down and forever to go, I’m yours and ... no refunds! Absolutely!" (tạm dịch: Gửi nửa kia của anh, chúng ta đã bên nhau được 1 năm và sẽ còn nhiều năm tiếp mãi, anh là của em, và sẽ không hối tiếc. Điều đó là chắc chắn!), khoe hạnh phúc ngọt ngào với "đồng chí trưởng phòng" của mình.



Được biết, cặp đôi đã kết hôn vào năm 2019 và có một cậu con trai đáng yêu.

