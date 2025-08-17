BTC Olympia xin lỗi

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã được xem là sân chơi tri thức lớn nhất dành cho học sinh THPT trên cả nước. Suốt 25 năm phát sóng, chương trình không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính, truyền cảm hứng học tập cho hàng triệu học sinh mà còn trở thành "giấc mơ tuổi học trò" của biết bao thế hệ. Chính bởi uy tín và sức hút đặc biệt ấy, bất kỳ sự cố nào xảy ra trong một trận đấu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, BTC Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ đăng tải một bài viết xin lỗi trên trang fanpage chính thức kèm thông báo về một quyết định đặc biệt.

Theo đó, trong cuộc thi Tháng 1 - Quý 4 của năm thứ 25 vừa lên sóng, tại phần thi "Về đích" của thí sinh Lê Đức Minh, chương trình đã đưa ra một câu hỏi với nội dung: "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?".

Câu hỏi dính "sự cố"

Khi đó, Đức Minh chọn câu trả lời Tự dưỡng, trong khi thí sinh Nguyễn Bách Hiệp đưa ra đáp án Hóa tự dưỡng. Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Nguyễn Bách Hiệp. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi khép lại, Ban cố vấn nhận ra rằng quyết định này là không chính xác, bởi cả hai đáp án mà thí sinh đưa ra đều chưa đúng.

BTC Olympia sau đó đã chính thức lên tiếng xin lỗi đến hai thí sinh, gia đình, nhà trường và khán giả truyền hình. Sự cố này được cho là có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của thí sinh Đức Minh.

Theo quy chế, kết quả sau khi cuộc thi đã kết thúc thì không thể thay đổi điểm số hay thứ hạng. Tuy vậy, để đảm bảo tính công bằng và nhân văn, BTC quyết định trao cho Lê Đức Minh một cơ hội đặc biệt: được tham gia cuộc thi Quý 4 với tư cách thí sinh thứ 5.

Quyết định này nhanh chóng được đông đảo khán giả quan tâm, bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách xử lý hợp tình hợp lý, vừa giữ được tính nghiêm túc của cuộc thi, vừa tôn trọng nỗ lực và công bằng cho các thí sinh.