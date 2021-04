BS dinh dưỡng khuyên: Top 5 thực phẩm nên ăn kèm khi uống rượu bia để giảm bớt tác hại

Bài viết này của bác sĩ Trần Siêu Cương, Khoa dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Trung Sơn (TQ) hướng dẫn bạn cách chọn thực phẩm khi uống rượu bia.

Chúng ta đều biết rằng, uống rượu có tác hại rất lớn đối với cơ thể, đặc biệt là gan. Do đó, không uống rượu hoặc chỉ uống ở mức tối thiểu là điều ai cũng nên làm.



Tuy nhiên, đối với nhiều người, do tính chất công việc thường xuyên phải giao lưu, nhậu nhẹt bia rượu được xem là một quá trình không thể thiếu trên bàn ăn trong mỗi lần tụ tập. Theo các bác sĩ, rượu có thể được xem là thứ thường xuyên được sử dụng nhất trong các cuộc giao du.

Ai cũng biết uống nhiều rượu bia sẽ có hại cho cơ thể, vì vậy khi uống rượu bia chúng ta có thể lựa chọn một số loại thực phẩm bổ sung để giảm bớt tác hại của rượu bia đối với cơ thể. Điều này không những không cản trở việc giao lưu giải trí mà còn đảm bảo tốt cho sức khỏe.

Chúng ta nên ăn nhiều thức ăn nào hơn trong khi uống rượu?

1. Thực phẩm bảo vệ gan

Bạn đã biết rằng uống rượu sẽ làm hại cơ thể, điều này đặc biệt còn gây hại cho gan. Thành phần chính của rượu là ethanol, ethanol cần được gan phân hủy trước khi đào thải ra khỏi cơ thể. Vì vậy, uống rượu bia dễ làm tăng tải cho gan, nên khi uống rượu bia phải ăn thêm các thực phẩm bảo vệ gan.

2. Các loại ngũ cốc, các loại củ

Để giảm tác hại của rượu đối với cơ thể, cần tìm cách hạn chế tối đa sự hấp thụ rượu của ruột và dạ dày.

Vì vậy, phương pháp để uống rượu bia đúng cách là bạn có thể ăn một số loại ngũ cốc hoặc các loại củ như khoai lang, khoai sọ, khoai môn, khoai tây… có thể làm giảm quá trình hấp thụ chất cồn ở dạ dày và ruột.

Điều này là do những loại củ và thực phẩm ngũ cốc thô này có nhiều carbohydrate hơn, vì vậy chúng có thể làm giảm sự hấp thụ của rượu vào thành ruột.

3. Các thực phẩm cần thời gian ăn dài hơn

Món ăn được gọi là đồ ăn vặt, đồ nhậu, mồi nhậu thường là các thực phẩm mà bạn cần thời gian ăn lâu hơn, lai rai, như chân gà, chân vịt, cổ vịt, mực khô…

Sở dĩ bạn cần ăn loại thực phẩm này không phải vì chúng có chức năng giải rượu rất tuyệt vời, mà đó là vì nếu nhai thức ăn lâu sẽ có thể làm chậm nhịp uống rượu, từ đó có thể trì hoãn tần suất uống rượu, dạ dày và ruột có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa.

4. Thực phẩm giàu protein

Khi ăn nhậu, bạn có thể chế biến thêm các món ăn có hàm lượng đạm cao như sườn, cá, gà,… đều là những lựa chọn tốt.

Sở dĩ phải ăn những thực phẩm giàu chất đạm là do khi chúng ta uống rượu bia, chất cồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất đạm của cơ thể, dẫn đến cơ thể bị thiếu chất đạm. Để tránh tình trạng thiếu đạm, khi uống rượu nên ăn nhiều thức ăn giàu đạm để cân bằng dinh dưỡng kịp thời.

5. Thực phẩm giàu muối vô cơ

Để duy trì sự cân bằng của cơ thể, cơ thể không thể thiếu một số nguyên tố vi lượng và muối vô cơ như kali, natri và các muối vô cơ khác. Bởi vì nếu thiếu những chất này sẽ dẫn đến mất cân bằng nước và điện giải trong cơ thể, rất bất lợi đối với sức khỏe của cơ thể.

Khi uống rượu, chất cồn có tác dụng lợi tiểu, dẫn đến tiểu nhiều, dễ lấy đi một lượng lớn muối vô cơ. Vì vậy, khi uống, hãy ăn thêm thực phẩm có hàm lượng muối vô cơ cao, chẳng hạn như rong biển trộn, salad là một lựa chọn tốt.

Nhiều người trong chúng ta luôn có cảm giác đặc biệt với rượu và họ thích uống một ly ngay kể cả khi không có sự kiện gì. Một số người khác thì thích cảm giác được cầm ly rượu đi xung quanh các bàn ăn để cụng ly với bạn bè vì lý do công việc.

Nhưng bất kể vì lý do gì mà phải uống nhiều rượu bia thì việc chúng ta phải làm là hạn chế tối đa tác hại của rượu bia đối với cơ thể, có lợi cho sức khỏe, công việc và cơ thể là cách giải tỏa tốt nhất cho chính chúng ta.

Do đó, hãy ghi nhớ những lời khuyên này để áp dụng thường xuyên. Đừng bao giờ uống rượu khi bụng rỗng, uống rượu suông mà không kèm thực phẩm, uống rượu quá nhanh hay quá nhiều, điều này không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe trong dài hạn, mà còn có thể say hoặc sốc do uống rượu.

*Theo BS Gia đình (TQ)