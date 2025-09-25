'Bóng ma' của GUR phá hủy liên tiếp 2 máy bay An-26 tại Crimea

Máy bay không người lái tấn công của đơn vị đặc nhiệm Prymary thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã phá hủy 2 vận tải cơ quân sự An-26 tại bán đảo Crimea đang do Nga kiểm soát.

Cơ quan báo chí của GUR đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công vào mục tiêu. Ngoài cặp An-26, UAV tấn công của Ukraine còn gây hư hại nặng cho các trạm radar của đối phương trên bán đảo.

Đoạn video của Tình báo quân sự Ukraine cho thấy máy bay không người lái liên tiếp tập kích 2 máy bay An-26 tại sân bay.

Sau khi bị đánh trúng, máy bay An-26 bùng cháy dữ dội, điều này có thể cho thấy những chiếc phi cơ nói trên đã được tiếp nhiên liệu và quân Nga sử dụng tích cực.

Người quan sát dữ liệu vệ tinh Tom Bike (@tom_bik) phát hiện ra rằng những chiếc An-26 nói trên của Nga đang đậu tại sân bay quân sự Kacha.

Các phi công điều khiển máy bay không người lái thuộc đơn vị đặc biệt GUR cũng tấn công một trạm radar mặt đất của Nga và một trạm radar ven biển MR-10M1 "Mys M1".

Tổn thất của Quân đội Nga tại Crimea do lực lượng tình báo quân sự Ukraine gây ra đã được ghi nhận trong bản tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 24 tháng 9 năm 2025.

An-26 là máy bay vận tải hạng nhẹ được sử dụng để cơ động hàng hóa và nhân sự, thả quân và sơ tán thương binh. Máy bay có thể hoạt động từ nhiều loại sân bay khác nhau.

Chỉ cách đây vài ngày, máy bay không người lái của lực lượng đặc nhiệm Prymary cũng đã phá hủy 2 thủy phi cơ săn ngầm Be-12 và 1 trực thăng Mi-8AMTSh-VN của Nga trên bán đảo Crimea.

Những người lính của đơn vị Prymary sử dụng UAV tấn công được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh, cho phép họ nhận diện và đánh phá có chọn lọc một cách chính xác các mục tiêu quan trọng của đối phương.