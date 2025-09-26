Bóng đá Việt Nam được đề cử 2 giải thưởng bóng đá châu Á

Tại giải thưởng bóng đá châu Á 2025, LĐBĐ Việt Nam được đề cử ở 2 hạng mục. Hạng mục thứ nhất là “Liên đoàn bóng đá của năm” - vinh danh các liên đoàn bóng đá thành viên có hoạt động nổi bật trong năm 2025. LĐBĐ Việt Nam (VFF) được AFC điền tên vào top 3 đề cử giải thưởng hạng Kim Cương, cùng LĐBĐ Trung Quốc và LĐBĐ Thái Lan.

Lễ trao giải Giải thưởng bóng đá châu Á 2025 tổ chức ở Riyadh, Saudi Arabia

Hạng mục còn lại là “Giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào”. Hạng mục này nhằm tôn vinh những liên đoàn có nhiều nỗ lực trong việc phát triển bóng đá cộng đồng. LĐBĐ Việt Nam được xếp vào hạng Đồng, cùng với LĐBĐ Bangladesh và LĐBĐ Quần đảo Bắc Mariana.

Giải thưởng bóng đá châu Á được AFC tổ chức hàng năm, nhằm ghi nhận những tập thể và cá nhân có đóng góp, thành tích nổi bật trong một mùa giải. Năm nay, lễ trao giải diễn ra vào ngày 16/10/2025 tại Saudi Arabia.