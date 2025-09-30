Bóng đá Malaysia lo ngại: FIFA vừa xử thua 0-3 một đội tuyển vì dùng cầu thủ sai tư cách

Đó là Teboho Mokoena. Tiền vệ này đã nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận gần nhất. Theo luật, anh tự động bị treo giò 1 trận ở lần ra sân tiếp theo. Nhưng không hiểu vì sao, đội tuyển Nam Phi vẫn tung anh vào ở trận gặp Lesotho. Ủy ban kỷ luật của FIFA cho biết Nam Phi đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật kỷ luật FIFA .

Từ tỷ số thắng 2-0, Nam Phi bị FIFA xử thua 0-3. Kết quả này khiến Nam Phi đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Benin tại vòng loại World Cup 2026 .

Bộ trưởng thể thao Nam Phi, Gayton McKenzie, lên án gay gắt cách làm việc của ê kíp hỗ trợ đội tuyển. Ông cho biết: "Chúng tôi thừa nhận rằng tình hình làm mất uy tín của Nam Phi và chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi cảm ơn FIFA vì đã hành động nhanh chóng.

Việc mất điểm chỉ là một bước lùi nhỏ và chúng tôi tin rằng chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng để giành được một suất tham dự FIFA World Cup vào năm sau. Bộ phận của tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về sự kém cỏi dẫn đến án phạt".

Lệnh trừng phạt đội tuyển Nam Phi đến trong bối cảnh FIFA vừa phạt tiền và treo giò 7 tuyển thủ Malaysia vì gian lận hồ sơ nhập tịch. Xét về bản chất, hành vi phạm lỗi của 2 đội tuyển Nam Phi và Malaysia là như nhau khi họ đưa cầu thủ không đủ tư cách vào thi đấu. Nhưng rõ ràng, sai phạm của Malaysia nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thay vì 1, họ dùng tới 7 cầu thủ không đủ tư cách ở trận gặp Việt Nam.

Động thái trên khiến bóng đá Malaysia thêm căng thẳng khi họ đang "vùng vẫy" chống lại "bản án" của FIFA. Chưa dừng lại ở đó, AFC hứa hẹn cũng sẽ có lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia. Nên nhớ ở Cúp C2 châu Á mùa năm ngoái, CLB Sanfrecce Hiroshima chỉ cần đưa ra sân 1 cầu thủ không hợp lệ cũng đã bị xử thua 0-3 chứ chưa phải đợi tới 7 như của Malaysia.