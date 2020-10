Mỹ nhân đẹp nhất hành tinh: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U70 vẫn khiến trai trẻ kém 18 tuổi si mê

Minh tinh Ý được săn đón hàng đầu Hollywood

Sinh ngày 30/9/1964 tại Città di Castello, Ý, Monica Bellucci được mệnh danh là món quà được Thiên Chúa ban tặng. Cô sở hữu nhan sắc rực rỡ của miền đất Địa Trung Hải, vừa khỏe khoắn, đẹp mặn mà, vừa gợi tình, quyến rũ.

Monica Bellucci bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 13 tuổi bằng cách tạo dáng cho một người đam mê ảnh địa phương. Năm 1988, cô rời khoa Luật của Đại học Perugia, chuyển đến Milano - một trong những kinh đô thời trang của châu Âu - để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Với nhan sắc ấn tượng, Monica nhanh chóng nổi lên trong làng thời trang Paris và vượt qua Đại Tây Dương để đến thành phố New York. Cô chụp hình cho Dolce & Gabbana, tạp chí Pháp Elle cùng nhiều thương hiệu danh tiếng khác.

Vẻ ngoài gợi cảm, bốc lửa của Monica Bellucci thời trẻ.

Không chỉ là nàng thơ của nhiều nhà mốt nổi tiếng, Monica Bellucci còn lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và đạo diễn phim. Cô bén duyên với diễn xuất và bắt đầu được tham gia một số dự án nhỏ tại quê nhà như La Riffa (1991) và Bram Stoker's Dracula (1992).



Năm 1996, Monica nhận đề cử César (Oscar nước Pháp) cho sự hóa thân trong tác phẩm tâm lý The Apartment (1996). Giới phê bình khen ngợi cô thể hiện xuất sắc ở phim này. Tờ BBC nhận định: "Ít đất diễn nhưng không mờ nhạt, Monica đẹp đến mức siêu thực".

Không ít lần, Monica Bellucci lọt vào danh sách "Những người phụ nữ đẹp nhất hành tinh" trong suốt 3 thập kỷ qua. Thời kỳ nhan sắc Bellucci nở rộ cũng là lúc cô nổi tiếng toàn cầu với vai diễn trong tác phẩm lãng mạn Malèna (2000).

Trong phim, nữ diễn viên đóng nàng Malèna xứ Sicily - người phụ nữ đẹp như kiệt tác nghệ thuật, là giấc mơ với đàn ông và kẻ thù của mọi phụ nữ.

Không quá để nói rằng Malèna là vai diễn dành riêng cho Monica Bellucci. Cô thể hiện rõ nét đẹp mặn mà, đầy đặn và đậm hơi thở phồn thực, vẻ đẹp vừa kiêu hãnh vừa bất hạnh của nàng Malèna.

Vai diễn để đời đã trở thành bệ phóng đưa Monica thành minh tinh được săn đón hàng đầu Hollywood.



Ngợi ca "nàng thơ" của mình, đạo diễn Tornatore không ngần ngại chia sẻ: "Monica toát ra vẻ bí ẩn, phía sau nhan sắc ấy là cả một thế giới cần được khám phá. Cô ấy thông minh, hết lòng vì sự nghiệp và không có giới hạn nào cho sự cống hiến miệt mài đó".

Tiếp sau thành công của Malena, Monica thử thách khả năng diễn xuất của mình bằng nhiều dự án như Matrix (Ma trận) phần 2 và 3, Bram Stoker's Dracula, The Brothers Grimm, Irréversible, The Passion of Christ, Don’t Look Back, The Wonders....



Sự nghiệp diễn xuất của Monica kéo dài miệt mài. Cho đến khi đã ngoài 50 tuổi, cô vẫn được mời vào vai Lucia Sciarra trong phim Bond 24 và trở thành "Bond Girl" già nhất lịch sử.

Điều này là minh chứng rõ rệt cho sức quyến rũ, vẻ đẹp vượt thời gian của minh tinh sinh năm 1964.

Trong bài phỏng vấn với Hollywood Reporter, Monica Bellucci tâm sự: "Có nhiều câu hỏi và sự ngạc nhiên khi tôi trở thành Bond girl. Tuy nhiên, tôi không thấy điều gì kỳ lạ khi nhận vai này. Có vai cần vẻ đẹp son trẻ và có vai cần vẻ đẹp quyến rũ, trưởng thành. Tôi nghĩ, mình phù hợp với vế sau".



Nước Ý luôn nổi tiếng với những vẻ đẹp mang sức sống bất tử. Nếu như Venezia trăm năm vẫn nguyên vẹn hồn của một thành phố cổ, Phục Hưng vẫn là chuẩn mực của nghệ thuật văn hóa sau hàng thế kỷ, Francesco Totti ở tuổi cận kề từ giã vẫn sút những đường bóng mê hoặc thì Monica Bellucci ở tuổi 56 vẫn là một người tình gợi cảm, làm triệu trái tim đắm say.



2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 vẫn hẹn hò tình trẻ kém 18 tuổi

Cũng vì vẻ đẹp mặn mà, sang trọng, thân hình phồn thực, gợi cảm, Monica Bellucci trở thành mỹ nhân được hàng triệu người đàn ông khao khát. Đường tình duyên của cô cũng vì thế mà không ít trắc trở.

Monica từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Cô kết hôn lần đầu với nhiếp ảnh gia người Ý Claudio Carlos Basso vào năm 1990. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 18 tháng.



Năm 1996, Monica gặp nam diễn viên người Pháp Vincent Cassel khi hợp tác trong bộ phim L'appartement. Minh tinh Ý 32 tuổi với vẻ đẹp dữ dội kết hợp cùng tài tử Pháp đậm vẻ nam tính, cả hai say mê nhau và tiến đến hôn nhân vào năm 1999.



Monica bên người chồng đầu - Vincent Cassel.

Còn với Cassel, vợ là mối tình đầu thực sự. Thời trẻ, anh hẹn hò rất nhiều cô gái nhưng mỗi người chỉ vài tháng, còn với Monica, họ kết thành tổ ấm với sự xuất hiện của hai con gái Deva (sinh năm 2004) và Léonie (sinh năm 2010).

Mối quan hệ giữa Monica và Cassel có một điểm đặc biệt là họ không có bạn bè chung. Cả hai đều không ít lần khẳng định điều này. "Chúng tôi đã có quá nhiều điểm chung rồi. Chúng tôi làm chung một nghề, nhưng chung cả bạn bè thì… thà không thì tốt hơn", Cassel nói với trang The Talk.

"Chúng tôi là hai thế giới khác nhau. Bạn tôi là bạn tôi. Bạn anh là bạn anh", Monica cũng nói vậy với Vanity Fair.

Năm 2012, nữ minh tinh vẫn khẳng định về tổ ấm hạnh phúc của mình: "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể ở bên anh ấy mãi mãi. Chúng tôi có các con và tình yêu đối với chúng là mãi mãi. Ngày qua ngày tôi vẫn tận hưởng niềm hạnh phúc ấy".

Vậy nhưng chỉ đến 2013, cặp sao ly hôn, kết thúc 14 năm hôn nhân và 18 năm bên nhau. Nguyên nhân được đồn là do Cassel có nảy sinh phim giả tình thật với nữ diễn viên Lea Seydoux.

4 năm sau khi ly hôn người chồng thứ 2, Monica Bellucci hẹn hò với bạn trai kém 18 tuổi - nam nghệ sỹ người Pháp Nicolas Lefebre. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, nữ minh tinh vẫn xuất hiện mùi mẫn bên bạn trai kém tuổi.

Nữ diễn viên tình tứ bên bạn trai kém 18 tuổi.

Chia sẻ về bạn trai, cô tự hào nói: "Anh ấy không làm cùng ngành nghề với tôi nhưng chia sẻ cuộc sống với tôi. Bạn trai tôi di chuyển rất nhiều. Nhịp sống của anh ấy bổ sung cho cuộc sống của tôi".



Khi được hỏi liệu cô có cân nhắc việc kết hôn lần nữa hay không, Monica thành thật: "Khi bạn kết hôn đã hai lần, bạn cần dành thời gian để suy nghĩ về mọi thứ trước khi bắt đầu lại, để hiểu tại sao nó lại xảy ra và tại sao bạn lại ly hôn. Tôi vẫn đang học cách sống".

Ở tuổi U60, Monica Bellucci vẫn rực rỡ, tràn đầy sức sống. Cô luôn mang trong mình trái tim rực cháy tình yêu, và cũng mãi là "nàng thơ" được hàng triệu người yêu mến.