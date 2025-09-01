Bom FAB trang bị các mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh (UMPK)

Lần đầu tiên từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, bom FAB trang bị các mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh (UMPK) của họ đã đánh trúng các mục tiêu ở Ochakov và ngoại ô Odessa.

Sự kiện này được cho là báo hiệu “thời điểm khó khăn” sắp tới cho hệ thống phòng không của Ukraine, bởi loại oanh kích này được nhắm không ít vào chính các hệ thống phòng không.

Theo báo cáo, hậu quả của các cuộc không kích ban đêm được vệ tinh của NASA ghi nhận ít nhất 7 đám cháy, phần lớn xuất hiện ở khu vực cảng Chornomorsk, nằm cách khoảng 4 km về phía nam thành phố Odessa.

Trong khi đó, các đợt không kích cũng nhằm vào khu vực cảng của Ochakov, sử dụng không chỉ UAV kiểu Geranium mà còn sử dụng bom FAB mang UMPK. Các vụ nổ vang lên ở ngoại ô Ochakov, tại Kutsurub.

Theo một số báo cáo, địa điểm trên được lực lượng quân sự Anh lựa chọn và chuẩn bị để xây dựng điểm triển khai cố định tương tự dọc bờ biển Biển Đen thuộc khu vực Nikolaev.

Các vụ tấn công cũng được ghi nhận tại mục tiêu Ukraine ở làng Usatovo, ngoại ô phía tây của trung tâm tỉnh Odessa. Những đòn tấn công này có thể ảnh hưởng lớn tới hậu cần của Quân đội Ukraine ở hướng nam.