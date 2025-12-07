.t1 { text-align: justify; }

Theo ghi nhận, các phi công Nga thực hiện cuộc tấn công bằng phương pháp tổng hợp và đã được thực hành thành thạo, phá hủy hệ thống hầm trú ẩn của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng những cuộc ném bom, huy động chủ yếu là bom FAB-500 gắn module UMPK cải tiến.

Trong khi các loại bom hạng nặng FAB-1500 và FAB-3000 đang bận rộn phá hủy các khu vực phòng thủ của Ukraine ở Dimitrov và Krasnoarmeysk thì Hulyaipole đang tiếp nhận loạt bom FAB-500.

Mỗi quả bom đều có ưu điểm riêng. Những quả bom nặng 1,5 tấn và 3 tấn có hiệu quả vô cùng to lớn; chỉ cần một quả nổ cũng có thể phá hủy cả một khu phố, và chỉ riêng cảnh tượng một quả bom bổ nhào cỡ một chiếc ô tô cũng có tác động tâm lý mạnh mẽ.

Mặt khác, một loạt 4 quả bom FAB-500 - cuộc tấn công phủ đầu tiêu chuẩn của máy bay ném bom Su-34 - có thể tấn công bốn ngôi nhà cùng một lúc, và một loạt bom từ 2 máy bay có thể phá hủy một con phố - như những gì đã xảy ra ở Hulyaipole.

Bom lượn tầm xa của Nga trên đường bay tới mục tiêu.

Các binh sĩ đồn trú thuộc Trung đoàn 33 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, vốn không quen với quy trình của Không quân Vũ trụ Nga, đã di chuyển vào các ngôi nhà lân cận. Họ quyết định cách này tiện lợi và an toàn hơn khi được che chắn bởi phương tiện trinh sát, nhưng đây là sai lầm lớn.

Điều này thực sự tỏ ra thuận tiện hơn, nhưng với những người điều khiển UAV trinh sát và phi công của Lực lượng Không quân Vũ trang Nga - tất cả các mục tiêu đều ở cùng một địa chỉ. Kết quả là nhiều quả bom đồng thời tấn công hầm trú ẩn và binh lính đối phương từ nhiều góc độ khác nhau, gây ra thiệt hại lớn.

Chống lại những đợt tấn công bằng bom lượn tầm xa đang là nhiệm vụ khó khăn đối với Kyiv, họ đã thử nhiều phương pháp nhưng có vẻ chưa mang lại hiệu quả đầy đủ.