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Bộ Y tế thu hồi số công bố của 362 loại mỹ phẩm theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp, loạt sản phẩm Focallure, PERFECT DIARY, HUIGE... góp mặt

Nam An
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Cục Quản lý Dược vừa thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố của 362 sản phẩm mỹ phẩm, gồm nhiều loại dầu gội, sản phẩm chăm sóc tóc, làm sạch da mặt và cơ thể, theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh.

Theo thông tin từ Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa ra quyết định thu hồi 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm chăm sóc tóc, làm sạch cơ thể đang được người tiêu dùng quan tâm.

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi theo đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm này.

362 loại mỹ phẩm nhập khẩu này do 20 công ty phân phối ra thị trường, trong đó có Công ty TNHH Hợp tác thương mại Hajin, Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm quốc tế Sol, Công ty TNHH UST VINA, Công ty TNHH TM Greenlife, Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam), Công ty cổ phần Newtecho Group, Công ty TNHH Vẻ Đẹp Tỏa Sáng, Công ty TNHH Xing Yun Cloud Việt Nam, Công ty TNHH Hasusen Health & Beauty, Công ty cổ phần Hana HP Group cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý Dược nêu rõ là các công ty đã đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm nói trên.

Doanh nghiệp có nhiều sản phẩm thu hồi số tiếp nhận nhất là Công ty TNHH mỹ phẩm Thúy Biên (Bắc Ninh), với 83 loại, đứng sau là Công ty TNHH mỹ phẩm THB, với 73 sản phẩm.

Danh sách 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vừa thu hồi bao gồm:

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Trong danh sách 362 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố, có nhiều sản phẩm thuộc nhóm chăm sóc tóc, trong đó đáng chú ý là các loại dầu gội như Dream Garden Scalp Soothing and Anti-dandruff, dòng dầu gội HUIGE Pearl Luxurious Fragrance, HUIGE Antidandruff Supple, HUIGE Fragrance Smooth và HUIGE Meisailaifei Nourish Moist...

Danh mục cũng có nhiều sản phẩm làm sạch và chăm sóc da mặt như Focalskin Bubble Blackhead Remover Facial Cleanser, Skin O2 Cream Cleanser, Perfect Diary Amino Acid Facial Cleanser... Ngoài sữa rửa mặt, danh sách còn có các sản phẩm thuộc nhóm chăm sóc da, làm sạch, dưỡng da và mỹ phẩm sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm chăm sóc cơ thể cũng xuất hiện trong danh mục, như Softymo White Body Soap Hb, Softymo White Body Soap Cb cùng các dòng sản phẩm làm sạch và chăm sóc da toàn thân khác.

Như vậy, danh sách 362 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố khá đa dạng, trải rộng từ nhóm dầu gội và sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm làm sạch da mặt đến mỹ phẩm chăm sóc da và sản phẩm dùng cho cơ thể.

Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược cho biết việc thu hồi trong đợt này xuất phát từ đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh những sản phẩm nói trên, không phải thông báo thu hồi vì sản phẩm vi phạm chất lượng hay bị phát hiện không bảo đảm an toàn.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm mỹ phẩm có tên trong danh mục bị thu hồi ra thị trường cùng Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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