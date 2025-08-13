Bộ Y tế khảo sát sự hài lòng của người bệnh

Bộ Y tế vừa thành lập 4 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế, đồng thời giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về khám chữa bệnh, giám định pháp y và pháp y tâm thần trên toàn quốc.

Bộ Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2024. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Theo quyết định do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký, đối tượng kiểm tra gồm bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện công lập, tư nhân thuộc địa phương quản lý; các viện, trung tâm giám định pháp y tâm thần và các cơ sở khám chữa bệnh khác.

Trưởng các đoàn là Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cùng cán bộ, chuyên viên của cục. Trưởng đoàn xác định đơn vị, nội dung kiểm tra trọng tâm, mời thêm thành viên từ các bệnh viện, Sở Y tế tham gia. Thời gian kiểm tra từ nay đến hết năm 2025.

Thời gian qua, Bộ Y tế đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sự hài lòng của người bệnh, tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân với y tế công lập, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động của các cơ sở.

Đánh giá năm 2024 của Bộ Y tế cho thấy nhiều bệnh viện đã chú trọng nâng cao chất lượng, ứng dụng kỹ thuật cao, cải tiến quy trình đón tiếp, giảm thời gian chờ xét nghiệm. Một số cơ sở đã đạt giải thưởng chất lượng quốc tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP HCM, Hùng Vương.