Bộ Y tế đề xuất sắp xếp, tinh gọn mạng lưới bệnh viện, trường y

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phương án sắp xếp các đơn vị đào tạo do Bộ Y tế đề xuất

Theo đề xuất, trong 39 bệnh viện trực thuộc, 25 bệnh viện tiếp tục do Bộ Y tế quản lý, gồm các đơn vị tuyến đầu như Bạch Mai, Việt Đức, K, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Thống Nhất… giữ vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu. Hai bệnh viện sẽ sáp nhập vào đơn vị khác, số còn lại chuyển giao về địa phương hoặc cơ sở đào tạo y khoa.

Cụ thể, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất; Bệnh viện E trở thành cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai.

Một số bệnh viện chuyên khoa như Tâm thần Trung ương II, Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện 74 Trung ương… sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý.

Bộ Y tế cũng đề xuất chuyển một số cơ sở thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương về Trường Đại học Y Hà Nội.

Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM được đề xuất sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất

Với khối y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được xác định là đầu mối CDC trung ương, sáp nhập các viện Dinh dưỡng, Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường. Ở phía Nam, Viện Y tế công cộng và Viện Sốt rét TP HCM sáp nhập vào Viện Pasteur TP HCM.

Khối đào tạo y khoa tiếp tục duy trì, song tinh gọn mạng lưới: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tiếp nhận Trường Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sáp nhập vào Trường Đại học Dược Hà Nội.

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp các cơ sở đào tạo y khoa

Riêng đối với hệ thống SOS Việt Nam và SOS cơ sở do Bộ Y tế tiếp nhận từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đề xuất sẽ chuyển nguyên trạng về UBND các tỉnh để quản lý.

Phương án này được xây dựng theo lộ trình phù hợp đảm bảo kế thừa, tránh xáo trộn hoạt động chuyên môn và phục vụ người dân tốt hơn.