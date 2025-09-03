Bộ Y tế có Thứ trưởng Thường trực 46 tuổi

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1881 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế .

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9.

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà sinh năm 1979, quê quán tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông có trình độ Tiến sĩ Y Khoa; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Mạnh Hà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết).

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Giang, ông Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hà Giang; Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

Tháng 5/2023: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Mạnh Hà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với nhân sự vừa được bổ nhiệm, ban lãnh đạo Bộ Y tế hiện có 7 người, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 6 Thứ trưởng là các ông/bà: Vũ Mạnh Hà, Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận, Nguyễn Tri Thức.



