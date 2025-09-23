Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 22/9, bão Ragasa đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Sau khi tiến vào, bão di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/giờ, duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 – mạnh hơn cả bão Yagi năm 2024.

Đêm 24 rạng sáng 25/9, bão dự kiến vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tiến vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12-14, giật cấp 15-16. Trong ngày 25/9, bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 4 – cấp độ rất nguy hiểm.

Dự báo hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có công điện yêu cầu các Sở Y tế khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ cùng các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Nội dung chỉ đạo nhấn mạnh:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế; chủ động kịch bản ứng phó ở mức cao nhất, lường trước tình huống xấu nhất.

- Theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ; rà soát và triển khai các phương án phòng, chống phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

- Bảo đảm hệ thống y tế trực 24/24, sẵn sàng cấp cứu, điều trị nạn nhân; không để gián đoạn công tác khám chữa bệnh; dự trữ đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Triển khai phương án bảo vệ cơ sở y tế, chủ động sơ tán người và tài sản ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở.

- Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm nước sạch và an toàn thực phẩm sau bão; nhanh chóng ổn định hoạt động khám chữa bệnh.

- Báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại, nhu cầu và khả năng bảo đảm của địa phương về Bộ Y tế để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức và phối hợp triển khai nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế.