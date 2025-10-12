Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ hàng loạt villa đổ sập sau bão số 10

Sáng 12/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) liên quan đến sự cố sập đổ công trình tại dự án Hoa Tiên Paradise – Xuân Thành Golf & Resort sau cơn bão số 10.

Văn bản này do ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) ký vào ngày 11/10.

Theo đó, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác và sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức khắc phục, giải quyết sự cố theo quy định tại Điều 45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hàng chục căn villa đổ sập sau bão số 10.

Yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định. Cùng với đó yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố; quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để theo dõi và quản lý.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải nhiều bài viết liên quan đến hàng loạt căn villa tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị sóng xô gãy, đổ sập gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau bão số 10.

Phía chủ đầu tư đang tập trung khắc phục sau sự cố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là một trong ba dự án thành phần thuộc Dự án Khu du lịch Biển và Sân golf Xuân Thành. Dự án do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, được cấp phép đầu tư lần đầu từ năm 2008 và đã trải qua 4 lần điều chỉnh, gần nhất là vào tháng 1/2024.

Dự án có tổng diện tích hơn 347.000m², vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, gồm khoảng 576 căn biệt thự được thiết kế theo ba loại hình: villa biển, villa sân golf và villa vườn. Mục tiêu dự án là xây dựng nhà ở, khu nhà để bán và cho thuê nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước…

Dự án cũng được quảng bá là khu đô thị nghỉ dưỡng biển đẳng cấp và hấp dẫn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Một số người là chủ sở hữu căn villa cho biết giá trị mỗi căn hiện tại khoảng 20-35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau bão hàng loạt căn villa đổ sập, nhiều dấu hỏi được đặt ra về chất lượng, kết cấu của công trình có đáp ứng khả năng chịu tải trước tác động của thiên tai.