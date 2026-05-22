Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp: USV Ukraine có thể gây thương vong lớn

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias.

Ngày 7/5/2026, ngư dân Hy Lạp đã phát hiện một chiếc USV cảm tử Magura V3 của Ukraine mang theo thiết bị kích nổ trôi dạt vào một hang động ven biển trên đảo Lefkada của Hy Lạp.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và các quan chức cấp cao của chính phủ đã được báo cáo về vấn đề này.

Ngày 21/5, phát biểu tại một hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias từ chối tiết lộ chi tiết cuộc điều tra, nhưng nhấn mạnh USV này có thể đã gây ra thiệt hại rất lớn.

“Rõ ràng đó là một thứ cực kỳ nguy hiểm… không có chút nghi ngờ nào. Tôi nhắc lại, đây là một USV của Ukraine. Nếu một tàu du lịch đi ngang qua USV này, con tàu sẽ "chìm xuống đáy biển".

Chúng ta sẽ phải thương tiếc bao nhiêu người chết? Và điều này có được phép xảy ra ở vùng Địa Trung Hải hay không?.

Ukraine cần phải đảm bảo tuyệt đối điều tương tự sẽ không xảy ra nữa trong khu vực rộng lớn hơn”, ông Dendias nói và nhấn mạnh, Ukraine nợ Hy Lạp "một lời xin lỗi rất lớn".

Ukraine đã sử dụng các USV như vậy trong nhiều tháng để tấn công các tàu thuyền ở Biển Đen và Địa Trung Hải, nhắm mục tiêu vào các tàu mà nước này cho là có liên hệ với Nga.

Nga đã lên án các cuộc tấn công này, gọi chúng là "khủng bố và cướp biển trên biển".

Theo giới chức Nga, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga cũng ngày càng bay qua lãnh thổ của các quốc gia khác, chẳng hạn như các nước Baltic và Phần Lan.

Một số UAV Ukraine đã bị rơi ở Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan trong những tuần gần đây.

Vào tháng 4/2026, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu lưu ý, nếu các quốc gia này cố tình cho phép UAV Ukraine bay qua không phận của họ, thì họ sẽ trở thành “đồng phạm công khai trong hành động gây hấn chống lại Nga”.

Trong trường hợp đó, Nga có quyền tự vệ trước một “cuộc tấn công vũ trang” như vậy, ông Shoigu cảnh báo.