Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về bất cập chuyển tuyến, thuốc BHYT?

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có văn bản trả lời Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long về kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách BHYT.

Đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Theo cử tri, việc chuyển tuyến của bệnh nhân có BHYT còn nhiều bất cập, từ ngày 1-7 nhà nước có chủ trương bảo hiểm toàn dân nhưng BHYT chỉ đảm bảo một số loại thuốc, còn nhiều loại bệnh, người bệnh phải tự mua. Do đó, Bộ Y tế cần có chính sách về BHYT tốt hơn cho người dân khi khám bệnh.

Về nội dung này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đã được triển khai từ năm 2016, cho phép người có thẻ BHYT khám chữa bệnh thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện và tỉnh.

Ngày 1-1-2025, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, cho phép người bệnh được khám, chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện tuyến Trung ương không cần giấy chuyển tuyến. Đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo cũng được hưởng cơ chế này khi điều trị nội trú.

Hiện quỹ BHYT chi trả hơn 9.000 dịch vụ kỹ thuật, đáp ứng hầu hết nhu cầu điều trị cơ bản. Mức hưởng của người tham gia tùy nhóm đối tượng, có thể đạt 80%, 95% hoặc 100%. Danh mục dịch vụ và thuốc được Bộ Y tế thường xuyên rà soát, bổ sung để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, phù hợp khả năng chi trả của quỹ.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, phạm vi thuốc do BHYT chi trả của Việt Nam được đánh giá khá đầy đủ và toàn diện.

Thông tư 20/2022 quy định 1.037 hoạt chất thuộc 27 nhóm thuốc hóa dược, sinh phẩm; 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục được xây dựng theo tên hoạt chất, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, giúp đa dạng nguồn thuốc. Ngoài ra còn có 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền áp dụng thống nhất ở mọi tuyến.

Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc được BHYT chi trả

Ngày 16-11-2024, Bộ Y tế ban hành thông tư 37/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục thuốc thuộc phạm vi BHYT. Trên cơ sở này, Bộ Y tế đang soạn thảo thông tư mới thay thế thông tư 20/2022 nhằm tiếp tục mở rộng, cập nhật danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.

"Bộ Y tế luôn coi việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, đặc biệt là cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và thanh toán kịp thời, minh bạch, là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo một chuyên gia y tế, lần cập nhật lớn nhất diễn ra cuối năm 2018, đến nay đã 7 năm, danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán BHYT chưa được cập nhật, bổ sung các thuốc mới một cách tổng thể từ thông tư 30/2018/TT-BYT.

Danh mục thuốc thuộc danh mục thuốc BHYT hiện hành

Lần cập nhật gần nhất ở thông tư 20/2022/TT-BYT chỉ bổ sung danh mục thuốc điều trị COVID-19 với một số thuốc đặc thù như Molnupiravir, không cập nhật thuốc mới. Dù vậy, phạm vi chi trả thuốc của BHYT ở Việt Nam vẫn được đánh giá rộng và toàn diện so với mức đóng.

Chuyên gia này cho biết Bộ Y tế đang xây dựng thông tư mới thay thế thông tư 20 nhằm mở rộng danh mục, đáp ứng nhu cầu điều trị. Tuy nhiên, việc cập nhật phụ thuộc ngân sách, nên nhiều khả năng danh mục thuốc mới sẽ chưa ban hành trong năm nay.

Theo thống kê, hiện có 75 loại thuốc được đề xuất bổ sung vào danh mục BHYT, song dự kiến năm 2025 chỉ khoảng 35 loại được cập nhật.