Bố trình báo công an con trai nghiện, nghi lấy trộm bộ quan tài của gia đình mang đi bán

Tối 6/2, ông Trần Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Châu Tiến (Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an xã này đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc một gia đình trình báo mất trộm bộ quan tài gỗ nghi do con trai lấy trộm.



Trước đó, ông S.V.H. (SN 1956, trú bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến) đi làm về thì phát hiện một trong 3 bộ quan tài để dành trong nhà đã bị mất trộm.

Ông H. nghi ngờ bị cậu con trai nghiện ngập S.V.Đ. (SN 1975) trộm đi bán nên đã lên công an xã trình báo để điều tra, xác minh làm rõ.

2 bộ quan tài bằng gỗ còn lại của gia đình ông H.

"Gia đình tôi có mua sẵn 3 bộ quan tài để dành trong nhà (phong tục địa phương thường cất dành quan tài - PV). Mỗi bộ quan tài có giá trị hơn 6 triệu đồng.

Nó muốn có tiền chích hút nên đã nhiều lần trộm trâu bò của người dân trong vùng. Kể cả 5 chiếc chài (dụng cụ đánh bắt cá) của tôi cũng bị nó trộm mang đi bán", ông H. đau xót và bức tức chia sẻ.

Ông H. cho biết thêm, ông xác định con trai lấy trộm quan tài mang đi bán vì trước đó nhiều người dân đã thấy con trai ông dùng xe kéo chở bộ quan tài mang ra khỏi xã.

Được biết, sau khi tiếp nhận được trình báo của gia đình ông H., Ban Công an xã Châu Tiến đã vào cuộc xác minh điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, hiện S.V.Đ. không có mặt ở địa phương nên cơ quan công an chưa thể làm việc với người này.

Được biết, S.V.Đ. nghiện nhiều năm nay. Đ. vừa đi cai nghiện tập trung trở về nhà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an xã Châu Tiến điều tra làm rõ.