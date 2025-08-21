Bỏ phố về quê, kiếm tiền tỉ mỗi năm

Sinh năm 1991, tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn chuyên ngành xây dựng, anh Tô Vũ Thành Tín (trú xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) từng làm kỹ sư xây dựng tại TP HCM với mức lương 8 - 10 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, năm 2014, anh quyết định trở về quê lập nghiệp.

Lúc bấy giờ, chim trĩ vẫn là loài gia cầm khá mới ở Bình Định. Anh mạnh dạn vay 70 triệu đồng xây chuồng trại rộng 500 m², mua hơn 60 con chim trĩ sinh sản và 100 con non. Thế nhưng, chỉ sau 1 tháng mùa đông lạnh giá, gần như toàn bộ đàn chim trĩ non chết, dù anh đã thức trắng đêm để sưởi ấm và tản đàn.

Anh Tô Vũ Thành Tín với đàn chim quý của mình

Năm 2015, khi đàn chim trĩ đang đẻ, chúng lại chết hàng loạt vì ăn quá nhiều sỏi. Đỉnh điểm là cuối năm 2016, trận lũ lớn quét qua khiến cả đàn chim trĩ chết, hơn 3.000 trứng trong lò ấp bị ngập nước, hư hỏng hoàn toàn. "Có lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như vậy, vợ lại động viên: Thất bại là bài học, làm lại sẽ khác. Nhờ vậy, tôi có thêm sức mạnh để bắt đầu lại từ đầu" - anh Tín kể.

Không để những cú ngã liên tiếp quật ngã, anh kiên trì tìm tòi, học hỏi kỹ thuật nuôi. Anh cải tiến chuồng trại chống lạnh, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, chú trọng phòng bệnh. Đàn chim trĩ dần ổn định trở lại.

Từ chim trĩ thường, anh mở rộng sang chim trĩ 7 màu, chim công xanh Ấn Độ, công má vàng, công trắng và nhiều giống gà cảnh quý như gà vảy cá, gà Brahma, gà Onagadori Nhật Bản. Nhờ quy mô chuồng trại rộng, áp dụng kỹ thuật nuôi phù hợp, đàn chim phát triển tốt, nguồn tiêu thụ ổn định tại các nhà hàng, thương lái và siêu thị cả nước.

Trang trại của anh nằm trên một quả đồi thoai thoải, xung quanh là hàng rào lưới thép bao bọc. Giờ đây, ngay từ cổng bước vào, khách đã bị choáng ngợp bởi sắc màu rực rỡ của những chú chim trĩ 7 màu khoe bộ lông óng ánh xanh - đỏ - vàng dưới nắng; đàn công xanh xòe đuôi lấp lánh như quạt gấm; tiếng gà cảnh gáy vang khắp khuôn viên. Chuồng trại được chia thành từng ô, lát gạch sạch sẽ, bên trên lợp tôn cách nhiệt. Mỗi ô đều có máng nước, máng ăn và bãi đất trồng cỏ non để chim thoải mái kiếm ăn.

Hiện tại, trang trại của anh có hơn 2.500 con chim trĩ, chim công, gà cảnh quý cùng 400 tổ ong dú, lãi ròng gần 1 tỉ đồng/năm. Ngoài nuôi thương phẩm, anh còn bán giống chim, ong với giá rẻ hơn thị trường, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức, nhận định: "Mô hình của anh Tín cho hiệu quả kinh tế cao, bền vững, lại lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm cho người trẻ. Đây là hướng đi rất đáng nhân rộng".

Nhờ những đóng góp thiết thực, năm 2024, anh Tô Vũ Thành Tín trở thành một trong 3 nông dân trẻ nhất tỉnh Bình Định được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba vì mô hình sản xuất hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Liên quan vụ một nông dân ở Nghệ An bị tuyên án 6 năm tù vì nhân giống, buôn bán 10 con gà lôi trắng, anh Tín cho rằng pháp luật không cấm tuyệt đối việc nhân nuôi nhưng người nuôi bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng, được cấp phép và chứng minh được nguồn gốc giống hợp pháp.

"Vừa rồi tôi nhập một số đôi gà lôi trắng từ cơ sở giống để nuôi thử nghiệm. Trước đây, giống này thuộc nhóm IB, hồ sơ phải gửi ra Trung ương. Nay đã chuyển sang nhóm IIB, tôi đang làm thủ tục gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai để đăng ký" - anh nói.