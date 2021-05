Bộ Ngoại giao Israel đăng 12 bài tweet chỉ toàn hình tên lửa, chốt lại bằng một câu "lạnh sống lưng"

Giữa lúc số người chết ở Gaza vượt qua 200 người vào ngày 17/5, nhóm điều hành tài khoản Twitter chính thức của Israel đã quyết định đăng một loạt các biểu tượng cảm xúc hình tên lửa. Theo lí giải, mỗi biểu tượng tượng trưng một tên lửa do Hamas bắn về phía người Israel.

Tổng cộng, Israel đã gửi 12 tweet và 3.168 biểu tượng cảm xúc hình tên lửa. Dòng tweet cuối cùng trong chủ đề có nội dung: "Chỉ để cung cấp cho mọi người một góc nhìn khác, đây là tổng số lượng tên lửa được bắn vào dân thường Israel. Mỗi một tên lửa này đều có mục đích giết người".

Loạt tweet được đăng lên sau ngày đẫm máu nhất trong cuộc leo thang kéo dài một tuần giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas đang kiểm soát Gaza. Hơn 50 người Palestine đã thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương trong một đợt tấn công bằng tên lửa của Israel vào ngày 16/5 vừa qua. Mười trong số những người thiệt mạng hôm 16/5 là trẻ em - theo Al Jazeera.

CNN cho hay, hơn 200 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 10/5, với 59 trẻ em thiệt mạng. 40.000 người khác ở Gaza đã phải sơ tán do các vụ đánh bom của Israel trong tuần trước. Ít nhất 10 người Israel đã thiệt mạng kể từ khi cuộc leo thang bắt đầu.

Những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã trở thành một cuộc xung đột đẫm máu và số người chết đang tăng lên nhanh chóng. Hôm 18/5, Israel tiếp tục bắn phá Gaza bằng tên lửa, tấn công vào những địa điểm Israel gọi là các đường hầm chứa phiến quân. Phần lớn các tên lửa bắn vào Israel từ phía Gaza đều bị hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của nước này đánh chặn. Các nhà chức trách Israel nói với The Economist vào tuần trước rằng Vòm Sắt có hiệu quả hơn 90%.

Loạt tweet từ Israel đăng tải đã bị chỉ trích gay gắt do số người chết tăng cao ở Gaza do các cuộc không kích của Israel. Một người dùng Twitter đã trả lời bằng cách tweet biểu tượng cảm xúc hình trẻ em và viết, "Đây là số trẻ em đã thiệt mạng do Israel".

Nỗ lực của Israel nhằm nhấn mạnh số lượng tên lửa của Palestine đã không được một số người đón nhận nồng nhiệt, mặc dù các biểu tượng cảm xúc về tên lửa đã được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người đã trả lời bằng cách yêu cầu Israel thực hiện các tweet biểu tượng cảm xúc tương tự nhưng thể hiện sự tàn phá và chết chóc mà nước này gây ra cho Gaza.

Đây không phải là lần đầu tiên tài khoản Twitter của Israel gây ra tranh cãi vì các bài đăng của họ. Hôm 16/5, tài khoản này đã chỉ trích trực tiếp siêu mẫu Bella Hadid - người có cha là người Palestine - vì đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở New York. Dòng tweet buộc tội cô và những người nổi tiếng khác ủng hộ "việc xóa bỏ Nhà nước Do Thái".



Israel đã đổ lỗi cho Hamas vì đã bắn khoảng 3.350 quả rocket vào lãnh thổ Israel và đáp trả bằng các cuộc không kích của chính họ. Theo Bộ Y tế Gaza, chiến dịch ném bom đã khiến khoảng 1.400 người Palestine bị thương và buộc khoảng 40.000 gia đình phải sơ tán.

Các cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tel Aviv và chính quyền Hamas ở Gaza. Israel đã bác bỏ cáo buộc rằng các vụ đánh bom ở Gaza là "không bình đẳng", khẳng định họ đã cố gắng hết sức để tránh thiệt hại tài sản thế chấp. Theo RT, các nhóm chiến binh Palestine đã bắn hơn 3.150 tên lửa vào Israel, khiến 10 người thiệt mạng.