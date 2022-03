Bố nghi phạm giết người phân xác ở Ninh Bình đau lòng kể về những biểu hiện lạ của con

Gần một ngày qua, người dân ở khu vực Cống Loọng (phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình) bàn tán xôn xao về vụ việc Phạm Văn Dũng (37 tuổi) sát hại người yêu rồi phân xác phi tang.

Bà Hoa (sống tại khu vực phố Cống Loọng) kể, vào khoảng hơn 15h chiều qua (28/3) bà nghe mọi người trong khu phố kể có vụ án xảy ra ở nhà số 2, ngõ 38 nên bà nhanh chóng ra xem sự việc như thế nào.

"Khi tôi ra đến nơi thì công an đã căng dây không cho tiếp cận. Lúc này, một số người đứng ở đây bảo thằng Dũng giết người yêu rồi phân xác trên tầng. Nghe thấy mọi người nói như thế tôi rất sợ hãi, không ngờ nó dám làm như vậy...", bà Hoa kể.

Một người phụ nữ khác sống cạnh ngôi nhà xảy ra vụ án cho biết, nhiều ngày qua bà không hề thấy biểu hiện bất thường gì của nhà bên cạnh. Chiều qua, khi bà nghe tin Dũng giết người và phân xác nên cảm thấy rất sợ hãi, cả đêm mất ngủ.

PV đã có cuộc nói chuyện với ông Nguyễn Văn Năm (bố của Phạm Văn Dũng, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình) cũng chính là người trình báo công an về những điểm bất thường của con trai. Ông kể, do bận công việc (trông nhà và ao cá) nên ít khi ông ở nhà riêng.

Ngày thường, ông Năm chỉ về nấu cơm cho con trai rồi lại đi. Ngày 23/3, ông Năm ở nhà nấu cơm cho Dũng thì thấy chị Nguyễn Thị Th. (30 tuổi, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp - bạn gái Dũng) cũng có mặt tại đây và ăn cơm trưa.

Đến chiều tối cùng ngày, ông Năm về nhưng không thấy chị Th. ở nhà nhưng xe máy vẫn còn đó.

Ngôi nhà xảy ra vụ án.

"Khi đó tôi có hỏi con Th. đâu thì Dũng bảo con bé đi xe taxi về Tam Điệp. Mấy hôm sau tôi về không thấy xe thì Dũng bảo đã đưa xe cho chồng Th....", ông Năm kể.

Đến chiều 27/3, ông Năm trở về mở cửa vào nhà thấy con trai có biểu hiện lạ, trên nền nhà có nước nên hỏi thì Dũng trả lời dọn dẹp nhà cửa.

"Mọi ngày khi đi ra khỏi nhà là tôi khóa trái chỉ có nó (Dũng - PV) ở trong, khi nào bạn gái đến thì phải gọi điện tôi về mở cửa mới vào được.

Con trai tôi không bao giờ dọn dẹp, thấy nền nhà nhơ nhớp, tôi hỏi cái xô đỏ đâu thì nó bảo dùng để lấy nước.

Thấy con biểu hiện bất thường, tôi liền ra khỏi nhà khóa trái cửa rồi lên thẳng công an trình báo...", ông Năm kể về thời điểm phát hiện những biểu hiện bất thường của con trai.

Khi tới công an trình báo, ông Năm đã đưa chìa khoá cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát tới nhà và phát hiện ra vụ án man rợ do Phạm Văn Dũng đã gây ra.

Ông Năm cho biết bản thân là bảo vệ tổ dân phố nên rất nhạy cảm và nghi phạm dù là con trai ông mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý đúng người, đúng tội.

Trước đó, vào chiều 27/3 Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (37 tuổi) đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị Th. tại nhà.



Ngay sau khi nhận được tố giác, cảnh sát đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra.

Kết quả bước đầu Dũng khai nhận thông qua mạng xã hội, có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Th. (đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Sáng 23/3 chị Th. đến nhà chị Phạm Thị Tuyết (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng hắn không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng đã giữ chị Th. ở lại nhà không cho đi.

Chiều cùng ngày, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Th. đến khi nằm im, ngừng thở rồi nằm cạnh xác nạn nhân. Những ngày sau, Dũng đã phân xác nạn nhân để trên tầng.

https://soha.vn/bo-nghi-pham-giet-nguoi-phan-xac-o-ninh-binh-dau-long-ke-ve-nhung-bieu-hien-la-cua-con-20220327234241008.htm