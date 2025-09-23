Bố dặn tôi: Nghèo chứ đừng dại, thấy 6 thứ này ngoài đường thì CHỚ NHẶT kẻo họa theo về nhà!

Bố vẫn thường nói với tôi rằng ra đường không nên thấy gì là nhặt, cảm giác tiếc của cải rơi xuống dễ khiến người ta mù quáng. Thực tế đời sống hiện nay nhiều chiêu trò lợi dụng lòng tham của người khác, cộng thêm nguy cơ mất an toàn và rủi ro về sức khỏe, khiến việc nhặt đồ bỏ lại trên đường trở thành hành vi hết sức mạo hiểm. Dưới đây là 6 loại đồ mà bố tôi và nhiều người lớn tuổi khuyên tuyệt đối tránh càng xa càng tốt.

Tiền mặt

Của rơi thì ai chẳng muốn, song tiền đặt giữa đường rất có thể là mồi nhử. Kịch bản chung là lợi dụng lòng tham để bày bẫy: khi có người cúi xuống nhặt tiền, kẻ xấu sẽ xuất hiện để tranh cãi, đòi chia, thậm chí tố người nhặt là trộm nhằm cưỡng đoạt. Ngoài ra số tiền đó có thể là của người khác đang trong tình huống cấp bách, nếu mang về dùng sẽ mang mặc cảm khôn nguôi. Cách an toàn nhất là báo công an hoặc cửa hàng gần nhất, không tự ý bỏ túi.

Đồ ăn đóng gói

Một gói thức ăn để trên ghế đá hay vỉa hè dễ khiến người qua đường nghĩ là dùng được. Đừng quên nguy cơ đó có thể là thủ đoạn gây hại: đồ ăn bị bỏ thuốc mê, chất độc hay đã ôi thiu. Ăn những thứ nhặt ngoài đường không chỉ gây ngộ độc mà còn có thể biến bạn thành mục tiêu của kẻ xấu. Nếu thấy đồ ăn bị bỏ lại, tốt nhất báo cho quản lý khu vực hoặc bỏ đi an toàn.

USB, ổ cứng di động

Thiết bị lưu trữ tưởng như món "hời" có thể chứa dữ liệu quý, nhưng lại là công cụ phổ biến để phát tán mã độc. Kẻ gian có thể nhét virus vào ổ USB rồi đặt ở nơi công cộng; ai mang về cắm vào máy tính sẽ lập tức bị xâm nhập, dữ liệu bị đánh cắp, thậm chí cả thông tin cá nhân bị lộ. Vì vậy tuyệt đối không cắm thử thiết bị lạ lên máy tính của mình, hãy giao nộp cho cơ quan chức năng nếu cần xử lý.

Gấu bông, đồ chơi nhồi bông

Nhiều người cảm thấy bị thu hút bởi món đồ mềm mại, nhất là trong mắt trẻ nhỏ. Nhưng đồ chơi nhặt được có thể bẩn, chứa vi khuẩn, ký sinh trùng, gây dị ứng hoặc bệnh về da cho trẻ em. Ngoài ra còn tồn tại nguy cơ bị gắn thiết bị ghi hình tinh vi bên trong, đe dọa quyền riêng tư của gia đình. Trông tưởng rẻ tiền nhưng hậu quả có thể khiến bạn phải tốn tiền chữa bệnh hoặc sửa chữa niềm tin.

Vật sắc nhọn

Kéo, dao, vật nhọn để lộ ở nơi công cộng không chỉ nguy hiểm về mặt vật lý mà còn có thể liên quan tới mưu mô xấu. Có trường hợp kẻ gian cố tình vứt dao để khi người tốt bụng nhặt lên sẽ bị buộc tội khi có người bị thương, hoặc gây dựng chứng cứ giả. Nhặt một vật sắc nhọn dễ kéo bạn vào rắc rối pháp lý, đừng vì tò mò mà nâng niu món đồ đó.

Điện thoại di động

Nhìn thấy chiếc điện thoại rơi trên lề đường dễ khiến ai cũng tưởng kiếm được của người khác. Tuy nhiên hầu hết điện thoại có tính năng định vị, người mất sẽ theo dõi tới cùng. Hơn nữa tìm chủ để trả lại còn có khả năng bị gán tội trộm cắp trong trường hợp hiểu lầm. Tốt nhất là báo công an hoặc nộp tại đồn, đừng tự ý mang về.



