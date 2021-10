Bộ Công an phối hợp cùng các tỉnh miền Trung xác minh hoạt động từ thiện, cứu trợ của ca sĩ Thuỷ Tiên

Ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đang phối hợp cùng chính quyền các tỉnh miền Trung để thu thập chứng cứ, làm rõ thông tin các hoạt động từ thiện, cứu trợ của bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, ngụ tỉnh Rạch Giá, trú quận 7, TP.HCM) cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng khác.



Các tỉnh này gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đây là các tỉnh thành bị ảnh hương lũ lụt vào tháng 10/2020 và được ca sĩ Thuỷ Tiên cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng hỗ trợ từ thiện cứu trợ.

Cục C02 phối hợp cùng Công an 7 tỉnh này để làm rõ số tiền từ thiện, cứu trợ người dân ở từng xã, huyện và tỉnh của ca sĩ Thuỷ Tiên. Quá trình điều tra, công an đã mời một số người có liên quan tới làm việc.

Phía chính quyền địa phương các tỉnh thành này cũng nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hoạt động từ thiện cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng từ năm 2020 tới nay.

Liên quan đến vụ việc này, tháng 9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.O.P. (ngụ tại TP.HCM) tố cáo bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên) có hành vi vi phạm pháp luật, khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ người dân bão lụt vào tháng 10/2020. Sau quá trình xem xét nội dung đơn, Phòng PC02, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng PC01, Công an TP.HCM để xem xét và giải quyết theo quy định.

Hiện Ban Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an 21 quận huyện và TP Thủ Đức xác minh nội dung đơn tố cáo để xem xét và giải quyết theo quy định.

Ngày 22/9, Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện huy động từ thiện và làm từ thiện của nghệ sĩ. Những cá nhân tố cáo yêu cầu làm rõ chuyện quyên góp tiền từ thiện của nghệ sĩ.

Nhiều người cho biết đã chuyển tiền cho một số nghệ sĩ để ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt vừa qua. Do thấy việc làm từ thiện không minh bạch nên những người này đã làm đơn tố cáo tới công an.