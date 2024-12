Sáng nay (14/12) tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Kế hoạch 483/KH-BCA-C04 ngày 07/10/2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy (gọi tắt Kế hoạch 483).

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố, kết nối đến công an cấp xã với sự tham dự của gần 20.000 đại biểu.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết sau gần hai tháng thực hiện Kế hoạch 483, công tác rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, người nghi nghiện, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy bước đầu có sự chuyển biến. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra và theo dõi việc triển khai ở địa phương cho thấy quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành theo đúng tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết hội nghị nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; những vấn đề mới nổi lên trong công tác rà soát, phát hiện, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; qua đó triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch nhằm tổ chức quản lý chặt chẽ, không để phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy mới; đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm cầu và công tác phòng, chống ma túy

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: Kết quả thực hiện giai đoạn I của Kế hoạch 483 xác định tổng số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện, người nghi nghiện, nghi sử dụng trái phép chất ma túy 285.643 người, tăng 21.607 người (tăng 8,2% so với trước khi thực hiện kế hoạch). Trong đó có 909 người có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, công tác rà soát phát hiện, đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy được đẩy mạnh. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã đôn đốc Công an địa phương giải quyết 3/4 tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn cả nước. Công an các đơn vị địa phương đã đấu tranh triệt xoá 65 điểm, 03 tụ điểm phức tạp về ma tuý, 125 điểm nguy cơ phức tạp về ma túy, 302 đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc cung cấp danh sách người nghiện; lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện ma túy; tiếp nhận người nghiện vào cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong cung cấp danh sách người đang điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; người bệnh điều trị tại các bệnh viện tâm thần, cơ sở y tế có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy; danh sách người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện vi phạm quy trình điều trị Methadone để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...; tăng cường công tác xác định trình trạng nghiện…

Tại hội nghị, công an 10 đơn vị, địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, đồng thời đề nghị các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 483 của Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Kế hoạch 483, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị công an các địa phương phải chặn đứng sự gia tăng người nghiện, người dùng trái phép ma túy.

"Giảm nguồn cầu thì mới cắt được nguồn cung. Nếu còn cầu thì còn cung. Chúng ta cứ tập trung giải quyết nguồn cung thì không bao giờ giải quyết được cái gốc của công tác phòng, chống ma túy"- Trung tướng Long nêu vấn đề.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu ngay sau hội nghị này, lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo rà soát lại, đối chiếu lại tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch 483 tại đơn vị, địa phương mình, những việc đã làm được, chưa làm được, khẩn trương có giải pháp khắc phục để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tập trung làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai giai đoạn II của Kế hoạch, trong đó đặc biệt lưu ý việc kiểm tra đột xuất.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện; hướng dẫn hệ lực lượng cập nhật thông tin về các đối tượng này vào hệ thống. Phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Văn phòng Bộ Công an nghiên cứu ban hành quy trình việc xác định, cập nhật dữ liệu về người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện; xác định trách nhiệm việc không cập nhật kịp thời của tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu Ban Giám đốc Công an các địa phương tổ chức tiến hành xét nghiệm đối với các đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức xác định tình trạng nghiện với người nghi nghiện để đưa vào quản lý theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và cai nghiện theo quy định. Tiếp tục nắm tình hình một số cơ sở cai nghiện có dấu hiệu phức tạp, tổ chức kiểm tra đột xuất, xét nghiệm nhanh các đối tượng đang cai nghiện tại trung tâm, các đối tượng đang tham gia chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế (Methadone); xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định…

"Các địa phương phải phân công trách nhiệm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả cho từng lực lượng, trong đó Giám đốc phải chỉ đạo toàn diện, Phó giám đốc thủ trưởng điều tra phải tiếp chỉ đạo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải đầu tầu, gương mẫu, xuyên suốt, tham mưu và chỉ đạo địa phương, trưởng công an các quận huyện phải quán xuyến địa bàn của minh. Theo tinh thần là từng khu phố phải sạch, rà từng khu phố, rà từng địa bàn xã phường để xác định đối tượng nghiện, đối tượng nghi nghiện, đối tượng sử dụng, nghi sử dụng, đối tượng bán lẻ, điểm bán lẻ, tụ điểm bán lẻ để triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý triệt để hoặc làm tan rã. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc quản lý của mình” - Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Long cũng yêu cầu Công an các địa phương “chỉ đi một hàng, tinh thần trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt”. Nếu địa phương để những tồn tại mà lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo thì lãnh đạo Công an tỉnh phải chịu trách nhiệm, trưởng công an quận, huyện phải bị xử lý kỷ luật.