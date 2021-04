Bộ Công an chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người tử vong ở TP Thủ Đức

Liên quan đến vụ "Cháy nhà dân ở TPHCM khiến 6 người tử vong" như đã thông tin, ngày 1-4, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07), Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức, Phòng PC01, PC02, PC07, PC09, UBND TP Thủ Đức cùng Công an TPHCM khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy khiến 6 người tử vong ở TP Thủ Đức.



Bộ Công an chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ cháy 6 người tử vong ở TP Thủ Đức.

Đồng thời, Cục C07, Bộ Công an yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC, CNCH để người dân chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, công tác chữa cháy, thoát nạn…; tổ chức lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân, thăm hỏi, chia sẻ, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ khó khăn cho gia đình để vượt qua nỗi đau trên.

Như đã thông tin, khoảng 1h ngày 30/3, nhiều người dân sinh sống ở đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TPHCM) phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà cấp 4 tại địa chỉ 899 đường Nguyễn Thị Định. Người dân hô hoán dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Vụ cháy khiến 6 người tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng lực lượng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt để dập tắt đám cháy, đồng thời tiến hành công tác tìm kiếm người bị nạn.

Khi vào bên trong, lực lượng phát hiện 6 người trong gia đình đã tử vong gồm: bà Bùi Thị Loan (SN 1969, là vợ chủ hộ), anh Lục Kiến Oai (SN 1994, con trai), chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996, con gái), bà Bùi Thuý An (SN 1997, con dâu), bé Lục Thái Nghi (SN 2014, cháu nội) và bé Lục Kiến Phong (SN 2021, cháu ngoại).

Riêng ông Lục Chấn Tâm (SN 1967, là chủ hộ) bị thương, được cấp cứu điều trị ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện quận 2 cũ). Hiện trường căn nhà bị cháy có diện tích 60m², 5 xe máy cùng 1 số vật dụng sinh hoạt bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước hậu quả nghiêm trọng của vụ cháy, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.