Bộ Công an bổ nhiệm giám đốc Công an An Giang, Kiên Giang và Long An

Ngày 27/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng về việc nghỉ công tác chờ hưu đối với thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ ngày 1/7.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng điều động, bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho thiếu tướng Bùi Bé Tư.

Đại tá Đinh Văn Nơi được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng trao quyết định của Bộ trưởng điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Công an TP Long Xuyên đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu đại tá Đinh Văn Nơi và đại tá Bùi Bé Năm, trên cương vị công tác mới cần khắc phục khó khăn trong công tác, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang phát huy truyền thống, hoàn thành các nhiệm vụ công tác.



Đại tá Đinh Văn Nơi hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, ngày 26/6, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ. Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó giám đốc Công an An Giang, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Long An.

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Long An, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Kiên Giang, thay thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ hưu từ ngày 1/7.