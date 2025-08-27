Bỏ 442 triệu đồng mua ô tô, lúc hỏng pin thay hết 368 triệu đồng nhưng bảo hiểm từ chối chi trả, tòa tuyên bố: “Công ty bảo hiểm không sai”

Tháng 9/2021, một phụ nữ họ Trần ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc bỏ ra 120.000 NDT (khoảng 442 triệu đồng) để mua một chiếc ô tô điện. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai năm sử dụng, chiếc xe bất ngờ hỏng pin, kéo theo tranh chấp căng thẳng giữa khách hàng, cửa hàng 4S và công ty bảo hiểm.

Trong một lần bảo dưỡng xe vào tháng 8/2023, cô Trần nhận được cuộc gọi từ nhân viên chăm sóc khách hàng của tiệm sửa xe, thông báo rằng pin xe có vấn đề. Tuy nhiên, do hệ thống không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào, cô không mang xe đi sửa ngay.

Đầu tháng 9/2023, khi có thời gian, cô lái xe đến cửa hàng 4S, nơi vừa bán xe vừa cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, phụ tùng và khảo sát thị trường, để kiểm tra. Tại đây, cô Trần còn trực tiếp phản ánh về tình trạng và đề nghị nhân viên chú ý đến phần pin. Sau khi kiểm tra, nhân viên cửa hàng thông báo rằng mọi thứ vẫn bình thường.

Bất ngờ xảy ra chỉ một ngày sau đó, khi xe của cô Trần đột ngột bị chết máy giữa đường. Lần này, sau khi kiểm tra kỹ hơn, cửa hàng xác nhận pin đã hỏng hoàn toàn và báo giá thay pin lên tới 100.000 NDT (khoảng 368 triệu đồng). Con số này khiến nữ khách hàng choáng váng vì gần bằng giá mua xe mới, chỉ thấp hơn khoảng 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng).

Cô Trần cho rằng lỗi lớn nằm ở cửa hàng 4S. Trước đó, cô đã chủ động đưa xe đi kiểm tra và được khẳng định là không có vấn đề gì. Chính kết luận này khiến cô chủ quan, không xử lý ngay từ đầu, dẫn đến sự cố nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cô yêu cầu cửa hàng phải bồi thường. Tuy nhiên, phía cửa hàng từ chối với lý do rằng trong lần kiểm tra trước, xe không xuất hiện biểu hiện bất thường, do đó họ không thể chịu trách nhiệm.

(Ảnh minh họa)

Không nhận được phản hồi thỏa đáng, cô Trần tiếp tục liên hệ công ty bảo hiểm, đơn vị mà cô đã mua gói bảo hiểm xe cùng thời điểm mua xe mới. Nhưng hy vọng này nhanh chóng tắt ngấm khi công ty từ chối bồi thường. Giám định viên cho rằng khách hàng đã được cảnh báo từ trước nhưng không khắc phục kịp thời, dẫn đến tổn thất nặng nề hơn. Theo quy định, trường hợp này công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ chi trả.

Bị đẩy vào thế bí, cô Trần quyết định khởi kiện cả cửa hàng 4S và công ty bảo hiểm. Cô nhấn mạnh rằng một chiếc xe điện có giá trị 120.000 NDT nhưng chỉ chạy chưa đầy 2 năm đã hỏng pin là điều khó chấp nhận. Điều bất hợp lý hơn, theo cô, là chi phí thay pin gần tương đương giá mua một chiếc xe mới. Vụ việc ngay lập tức gây chú ý dư luận vì phản ánh nhiều vấn đề tồn tại trong thị trường xe điện, từ tuổi thọ pin cho đến trách nhiệm của các đơn vị phân phối và bảo hiểm.

Trong quá trình xét xử, tòa án thành phố Trùng Khánh đưa ra nhận định ban đầu. Đối với cửa hàng 4S, nếu họ đã thực hiện đúng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn thì không thể khẳng định trực tiếp rằng họ có lỗi. Nếu khách hàng muốn kiện cửa hàng, cần cung cấp thêm bằng chứng rõ ràng.

Về phía công ty bảo hiểm, Luật Bảo hiểm Trung Quốc quy định, khi xảy ra sự cố, nếu người mua bảo hiểm cố ý hoặc vô ý không thông báo kịp thời, gây khó khăn cho việc xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại, công ty có quyền từ chối bồi thường.Vì vậy, công ty bảo hiểm không sai.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cô Trần đã chủ động đưa xe đi kiểm tra và được khẳng định là xe không có vấn đề. Vì vậy, không thể nói rằng cô cố tình hoặc bỏ mặc để sự cố trở nên nghiêm trọng.

Nói cách khác, cả cửa hàng 4S và công ty bảo hiểm đều chưa có đủ căn cứ pháp lý để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Chính vì vậy, nhằm tránh tranh chấp kéo dài và tốn kém thời gian, chi phí, tòa án đã đề xuất ba bên hòa giải. Kết quả, cửa hàng 4S và công ty bảo hiểm đồng ý cùng hỗ trợ một phần chi phí thay pin cho khách hàng.