Bình "vổ" - đối tượng vừa bị Công an Thái Bình bắt là ai?

Cơ quan công an tỉnh Thái Bình mới bắt giữ Nguyễn Văn Bình (biệt danh Bình "vổ", sinh năm 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



5 đối tượng cùng quê huyện Quỳnh Phụ bị bắt giữ gồm: Đinh Bá Luyện (33 tuổi), Nguyễn Xuân Cường (45 tuổi), Phạm Thế Hùng (35 tuổi), Trần Đức Toàn (32 tuổi) và Trần Văn Duẩn (32 tuổi).



Nói về Bình "vổ", trao đổi trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Quang Khải- nguyên Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết trên người này chưa có tiền án, tiền sự, không có điều tiếng gì ở địa phương. Nguyễn Văn Bình là công dân của địa phương, gia đình từ trước là thuần nông. Quá trình sinh sống tại địa phương, Bình không có xích mích gì, giữ mối quan hệ tốt với bà con hàng xóm, láng giềng.

Bình "vổ" từng đi lao động ở tỉnh Quảng Ninh sau đó trở về xã An Mỹ sinh sống. "Anh ấy sống rất tốt, đạo đức, không có vấn đề gì gây cản trở hoặc chuyện này, chuyện kia với địa phương" – báo Dân Việt trích dẫn lời nguyên Chủ tịch UBND xã An Mỹ nhận xét về đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Về thông tin Bình "vổ" mở sới gà, có một số hoạt động đã biến tướng, thậm chí bảo kê, ông Khải cho biết Bình "vổ" đã phá, không còn tổ chức từ khá lâu.

Về vụ việc Bình "vổ" bị bắt, ông Khải cho biết tất cả chờ vào kết luận từ cơ quan chức năng.

Bình "vổ" nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt trong giới đá gà chọi vì sở hữu, điều hành sới đá gà có tên C1. Sới này được giới đam mê chọi gà đánh giá là một trường gà lớn, hiếm có ở miền Bắc.

Ngoài ra, cùng với vợ chồng Đường "Nhuệ", Bình "vổ" và đàn em nổi lên trong hoạt động bảo kê đấu giá đất, cờ bạc ở Thái Bình.

Trước đó, tối ngày 22/1, công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Bình "vổ" tại cơ quan công an

Bị can Bình bị bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.



Thông tin trên VTC cho hay, vào ngày 16/9/2019, tại trung tâm này diễn ra cuộc đấu giá khu đất ở thuộc xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ. Nhóm Bình "vổ" đến tham dự rồi xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ hành động "nhìn đểu" của một thanh niên nên giữa nhóm Bình "vổ" và 2 người tham gia đấu giá đất. Vụ xô xát khiến 2 nạn nhân bị thương tích, trong đó một người bị gãy xương chân.

Hai nạn nhân làm đơn khiếu kiện nhưng sau đó lại xin rút đơn. Mặc dù vậy, Công an huyện Quỳnh Phụ vẫn yêu cầu nạn nhân đi giám định thương tích nhưng bị hại từ chối. Công an huyện ra quyết định áp giải đi giám định nhưng bị hại 2 lần không đi và bỏ đi khỏi địa phương.

Do đó, Công an huyện Quỳnh Phụ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm bởi bị hại rút đơn, không đi giám định tỷ lệ thương tật và hết thời hạn điều tra.

Sau vụ việc này, sới đá gà của Bình "vổ" tạm đóng cửa, Bình cũng phải "im hơi lặng tiếng" để nghe ngóng tình hình.

