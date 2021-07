Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa đoàn người về bằng xe máy ngang qua tỉnh

Theo báo Bình Thuận, ông Lê Tuấn Phong (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai dừng thực hiện việc dẫn, đưa đoàn công nhân người Ninh Thuận, Bình Thuận về quê bằng xe máy, khi chưa có sự thống nhất giữa hai tỉnh.

Theo đó, ngày 31/7, xe dẫn đường của Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã dẫn hơn 1.000 người là công nhân người Ninh Thuận, Bình Thuận về quê, với phương tiện là xe máy, ô tô. Với những người về Bình Thuận bằng xe máy, khi tới địa phận tỉnh đã tự tách ra về các địa phương trong tỉnh mà không được kiểm soát.

Việc tổ chức và dẫn đoàn mà không có sự phối hợp dẫn đến người từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Bình Thuận bằng xe máy không được kiểm soát chặt chẽ, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận rất cao. Nhiều người về tỉnh Bình Thuận đã không khai báo y tế để cách ly theo quy định.



Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp ngay toàn bộ danh sách người từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Bình Thuận trước ngày 2/8. Tỉnh cũng đề nghị người dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Bình Thuận vào chiều 31/7 hanh chóng đến cơ qua y tế gần nhất khai báo y tế để hạn chế nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng.



Trả lời trên báo Tuổi trẻ online, một lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận nói, việc dẫn đoàn này do hai địa phương Đồng Nai và Ninh Thuận phối hợp thực hiện, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận chỉ hỗ trợ mặt an ninh trật tự.

Theo đó, khi CSGT Đồng Nai dẫn đoàn đến đoạn giáp ranh giữa Đồng Nai với Bình Thuận thì CSGT Ninh Thuận dẫn đoạn đường còn lại.

Bà Nguyễn Thị Hoàng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) thông tin với Tuổi trẻ online: "Trong ngày tôi chỉ nghe anh em báo cáo đưa số công nhân Ninh Thuận trở về quê. Nếu đưa công nhân Bình Thuận trở về tỉnh họ, theo nguyên tắc Đồng Nai phải phối hợp với Bình Thuận chứ không thể làm như vậy. Tôi sẽ kiểm tra lại việc này".



Còn ông Nguyễn Hữu Nguyên (Chủ tịch TP Biên Hòa, Đồng Nai) nói với VnExpress, thành phố đã gửi danh sách hơn 80 người về quê cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận. Song số người đăng ký sau đó tăng lên 120, nên phải bổ sung danh sách muộn gửi cho giới chức Bình Thuận. Ông thông tin, các công nhân trước khi về quê đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. "Trước khi đoàn xuất phát, địa phương cũng đã báo cho cơ quan chức năng ở Bình Thuận tiếp nhận", VnExpress dẫn lời ông Nguyên.

