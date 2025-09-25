HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Binh sĩ Ukraine bắn trượt, UAV vẫn nổ tung

Hoàng Đức |

Một đoạn clip được tài khoản X “MAKS 25” đăng tải cho thấy binh sĩ Ukraine trên một xe cơ giới đã nã đạn vào 1 UAV Nga khiến nó nổ tung trong rừng.

Binh sĩ Ukraine bắn trượt, UAV vẫn nổ tung- Ảnh 1.

Một đoạn clip được tài khoản X mang tên “MAKS 25” đăng tải cho thấy binh sĩ Ukraine trên một chiếc xe cơ giới, khả năng là xe bán tải đang di chuyển rất nhanh, đã nã 6 phát đạn vào 1 UAV dạng Quadcopter của quân Nga khiến nó nổ tung trong rừng.

Mặc dù đoạn clip đăng tải với tiêu đề là: “Phòng thủ thành công trước máy bay không người lái của Nga!” nhưng một số cư dân mạng bình luận rằng, có lẽ chiếc UAV này nổ tung do nó đã đâm vào cây trong khu rừng, chứ thực ra tất cả các phát đạn của binh sĩ Ukraine đều bắn trượt.

Ukraine

