Binh sĩ Mỹ bán bí mật quân sự để đổi lấy quyền công dân Nga

Chi tiết về vụ án được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo thông báo, Lực lượng phản gián của Quân đội, phối hợp với FBI, đã vạch trần Taylor Adam Lee, 22 tuổi - một quân nhân tại Fort Bliss khi anh ta đang cố gắng gửi thông tin quốc phòng và kỹ thuật cho tình báo Nga.

Ông Roman Rozhavsky - Trợ lý giám đốc bộ phận phản gián của FBI cho biết: "Cuộc điều tra của FBI cho thấy Taylor Lee đã cố gắng cung cấp thông tin quân sự mật về các lỗ hổng trong xe tăng Mỹ cho một cá nhân mà anh ta tin là sĩ quan tình báo Nga để đổi lấy quyền công dân Nga".

Theo cuộc điều tra, vào tháng 6 năm 2025, Lee đã đăng tải dữ liệu kỹ thuật hạn chế về xe tăng M1A2 Abrams lên mạng và đề nghị hỗ trợ Liên bang Nga, nêu rõ: "Hoa Kỳ không hài lòng với nỗ lực của tôi nhằm phơi bày điểm yếu của họ" và nói thêm: "Lúc này, tôi thậm chí sẽ tình nguyện giúp đỡ Moskva bằng bất kỳ cách nào".

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Quân đội Hoa Kỳ.

Vào tháng 7, trong cuộc gặp riêng với một người được cho là đại diện của chính phủ Nga, Lee đã trao một thẻ SD có chứa tài liệu về xe tăng M1A2 Abrams và một xe chiến đấu bọc thép khác, cũng như dữ liệu về các hoạt động chiến đấu của Quân đội Hoa Kỳ.

Một số tài liệu được cung cấp chứa thông tin kỹ thuật hạn chế mà Lee không được phép tiếp nhận. Các tài liệu khác được đánh dấu là thông tin không mật có kiểm soát. Trong suốt cuộc họp, Lee vẫn khẳng định rằng thông tin này là bí mật và có khả năng được phân loại là tuyệt mật.

Trong và sau cuộc họp tháng 7, Lee đã thảo luận về việc chuyển giao thiết bị từ xe tăng M1A2 Abrams cho các quan chức chính phủ Nga. Cuối cùng, ông đã đưa thiết bị đến một cơ sở lưu trữ ở El Paso, Texas, vào ngày 31 tháng 7 năm 2025.

Sau đó, Lee đã gửi một tin nhắn cho một người mà anh ta tin là quan chức chính phủ Nga, nói rằng: "Nhiệm vụ đã hoàn thành".

Hiện tại chưa rõ người mà Lee tiếp cận là quan chức chính phủ Nga hay thuộc Cơ quan phản gián Mỹ, đồng thời những tài liệu mà quân nhân này đánh cắp có thực sự giá trị hay không.