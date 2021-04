Binh sĩ Đài Loan gặp sự cố "toát mồ hôi": Rơi tự do trên không trung ở độ cao hơn 300m

Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt của không quân thuộc Lục quân Đài Loan mới tổ chức chương trình huấn luyện nhảy dù cơ bản ở Triều Châu, Bình Đông vào ngày 31/3.



Tuy nhiên, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra đối với binh sĩ Đài Loan trong lần huấn luyện này.

Theo đó, khi nhảy khỏi máy bay, tất cả các binh sĩ tham gia huấn luyện đều bung dù thì dù chính của một binh sĩ lại không mở khiến binh sĩ này rơi tự do trong không trung. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn cho bản thân, binh sĩ này đành mở dù phụ và may mắn hạ cánh an toàn.

Được biết, khoảnh khắc này đã khiến nhiều người toát mồ hôi.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã dừng mọi hoạt động huấn luyện nhảy dù để điều tra nguyên nhân.

Người đứng đầu trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt tiết lộ, độ cao của cuộc huấn luyện nhảy dù lần này là 381m.



Đây là lần nhảy thứ 3 của binh sĩ trên. Theo quy định, các binh sĩ Đài Loan phải hoàn thành 5 lần nhảy mới nhận được chứng nhận tốt nghiệp nhảy dù cơ bản.