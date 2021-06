Bình Dương: Thêm 19 ca dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa nhiều địa điểm

Theo báo Bình Dương, báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, tính đến 14h ngày 19/6, tỉnh ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

19 ca này ghi nhận tại 4 công ty và 1 trường hợp tái dương tính sau khi hoàn thành cách ly tại nhà 7 ngày.

Ghi nhận của Tuổi trẻ online cho hay, nhiều địa điểm tại Bình Dương bị phong tỏa.

Theo thuật lại của Người lao động, có 17 ca liên quan đến ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (gồm 7 ca tại công ty ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, 7 ca làm việc tại công ty gốm và 3 ca làm việc tại một chi nhánh xử lý chất thải).

Ngành y tế Bình Dương nhận định ổ dịch tại tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên có tốc độ lây lan rất nhanh, đến nay đã có tổng cộng 55 ca mắc. Ca bệnh đã vào nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân, do đó rất khó kiểm soát và có thể tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong thời gian tới.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 đến nay Bình Dương có 74 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Cụ thể, 3 trường hợp tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty SX-TM Phúc Đạt, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại Chung cư E-Home 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An; 55 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên; 5 trường hợp tại Công ty TNHH Puku Việt Nam và 3 trường hợp tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An.



Liên quan tới các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh này mới ra thông báo những ai đã đến các địa điểm sau đây trong khung giờ thông báo, khẩn trường đến Trạm Y tế nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định:

1. Tiệm vàng Kim Quang, chợ Phú Phong, Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An (15g30-16g00): 10/06/2021 2. Tiệm vàng Kim Lân, KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An (17g00-17g30): 10/06/2021 3. Viettel Store (Đối diện chợ Chí Hùng) (17g45-18g15): 10/06/2021 4. Bách Hóa Xanh (chợ Chí Hùng) 13g00-13g15: 16/06/2021 5. Bách Hóa Xanh (Ngã 3 Kjvina) 13g15-13g30: 16/06/2021 6. Quầy thuốc tây Phú Thọ (gần Bệnh viện 24/24): 16/06/2021 7. Xưởng sơn bóng, công ty House Ware trước ngày 12/6/2021 8. Cây xăng bên tay phải gần Miếu Ông Cù (tiếp xúc người bán xăng) trước ngày 12/6 9. Chợ Đức Lợi mua rau (không nhớ sạp nào) trước ngày 12/6 9. Chợ Đức Lợi mua rau (không nhớ sạp nào) trước ngày 12/6 10. Nhà trọ Trung Kiên II, Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An. 11. Hẻm 207, đườn Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai từ ngày 07-12/06/2021 12. Khách sạn 369 ở Đồng Nai (cách xưởng gia công ở trên khoảng 100m) từ ngày 07-12/06/2021 13. Quán bún Riêu đối diện chéo với PKĐK Thái Hòa, Tân Uyên, ngày 14/06/2021 14. Cửa hàng 39K gần Trạm Thu Phí Miểu Ông Cù 14/06/2021 15. Cửa hàng đại lý chuyên bán mềm gối, bán đồ sỹ (không nhớ tên) đối diện với UBND phường Bình Chuẩn ngày 14/06/2021 16. Nhà trọ cô Năm, Bình Chuẩn B trước ngày 12/6/2021 17. Nhà trọ Trung Kiên từ ngày 01 -13/6/2021 18. Nhà trọ Lâm Văn Nho từ ngày 4-18/6/2021 19. Bách Hóa Xanh (đối diện hẻm Bình Chuẩn 62) lúc 8g00-10g00 ngày 14/06/2021 20. Công ty Tân Tường Khang - Tân Uyên. ĐC: Industrial Park, Lot F1-F2, D2&N5 Street, Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương, ngay 14/6/2021 21. Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên (khoảng 10g40) 14/6/2021 22. Chợ Chí Hùng khoảng 10 giờ ngày 15/6/2021 23. BV Medic Miền Đông từ 14g00-15g00 ngày 13/6/2021 24. Chợ Chánh Mỹ, khoảng 8h20 ngày 13/6/2021 25. Công ty Kim Phát (trước 15/6/2021) 26. Hàng rong gần chợ Việt Sing, sáng 15/6/2021 27. Quán bán thịt (Bà mập tại ngã ba góc gòn) từ ngày 04-18/6/2021 28. Tạp hóa Vũ An từ ngày 04-18/6/2021 29. Tạp hóa Anh Thư (gần quán karaoke Ngọc Hân) từ ngày 04-18/6/2021 30. Điểm thu tiền K+ ngay ngã tư chợ Tân Phước Khánh khoảng 9h30 ngày 14/6/2021. (nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương)

(Tổng hợp)