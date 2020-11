Bình Dương: Phát hiện kho hàng chứa lượng lớn nước tẩy rửa sinh hoạt giả

Trước đó cùng ngày, hàng chục trinh sát, cảnh sát cơ động đã đồng loạt ập vào khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH Q.N.P., tại phường Thuận Giao, TP Thuận Giao. Tại đây lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều công nhân đang sang chiết hóa chất từ các thùng phuy lớn sang các chai nhỏ rồi dán các nhãn mác như: Nước tẩy trắng Javel, nước tẩy toilet Okay, các loại nước lau sàn, tẩy rửa nhãn hiệu Thái Lan.

Đặc biệt, trong số các sản phẩm bị làm giả có cả các loại nước lau rửa đa năng, dùng cho gia đình có trẻ em.

Kiểm tra nhà kho của công ty này, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 5.000 thùng nước tẩy rửa đã thành phẩm được dán các nhãn mác nói trên chuẩn bị xuất bán, thu giữ rất nhiều thùng hóa chất, tem nhãn giả, chai nhựa…là nguyên liệu để làm hàng giả .

Các sản phẩm giả này đã được bán ra thị trường với một số lượng lớn.

Thiếu tá Nguyễn Minh Kiên,Trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, cho biết do địa điểm sản xuất hàng gia nằm trong đường hẻm nhỏ khó đi lại, thường xuyên có cảnh giới, vì vậy để triệt phá, lực lượng chức năng phải theo dõi, điều tra trong thời gian dài. Theo Công an tỉnh Bình Dương đánh giá thì hàng ngày công ty này sản xuất ra một lượng hàng giả rất lớn, bán ra thị trường trong một thời gian dài.

Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Bình Dương thông báo cho lực lượng quản lý thị trường để phối hợp kiểm đếm, lập biên bản tạm giữ tang vật, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.