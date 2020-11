Bình An: "Phát hiện tôi nhắn tin với người yêu cũ, Phương Nga khó chịu"

Diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga được biết tới là một cặp đôi khá đẹp trong showbiz.



Mới đây, tại chương trình Tâm đầu ý hợp, cả hai đã chia sẻ về tình yêu của mình thông qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên được đưa ra.

Bình An: "Tôi luôn phải chủ động trong chuyện tình cảm"



Ai là người đã tán tỉnh đối phương trước?



Tất nhiên là tôi. Là một người đàn ông, tôi luôn phải chủ động trong chuyện tình cảm. Ban đầu, việc chủ động tán tỉnh khá khó khăn nhưng sau đó lại khá thuận lợi. Tôi nghĩ mình cũng có sức hút riêng.

Người yêu bạn có gì khác biệt với những cô gái khác?

Khi quen nhau, tôi mới phát hiện hai đứa tôi không hề có sở thích chung nào, từ ăn uống tới chơi bời. Chính điểm khác biệt này khiến tôi nhận ra đây mới là nửa còn lại của mình.

Đó cũng là điều khác biệt giữa Phương Nga với những người con gái khác tôi từng quen. Các cô gái khác thường chủ động làm quen với tôi và thuận theo ý tôi nhiều hơn. Riêng Phương Nga lại có được chính kiến riêng, không thuận theo tôi. Chúng tôi hợp nhau ở chỗ đó.

Nếu dùng trái cây là biểu tượng tình yêu thì tình yêu của hai bạn thuộc loại gì?

Tình yêu của chúng tôi như trái sầu riêng. Phương Nga là người thích ăn sầu riêng còn tôi thì rất sợ nên cô ấy thường đem nó ra trêu đùa tôi. Tôi chưa ăn sầu riêng bao giờ nên luôn coi nó là thứ mình cần tìm hiểu, tình yêu của chúng tôi cũng vậy.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết Phương Nga và cần phải tìm hiểu về cô ấy nhiều hơn.

Bạn có phải kiểu người hay bày tỏ tình cảm với bạn gái không?

Tôi là kiểu người hơi sến, luôn cố gắng thể hiện tình cảm một cách hoành tráng, lung linh để hai đứa có nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong lúc yêu nhau.

Hãy dùng một từ để mô tả nụ hôn đầu tiên của hai bạn?

Tôi dùng từ "nhanh" vì nụ hôn đầu tiên của chúng tôi diễn ra rất nhanh. Tôi gần như không được hôn vì vừa chạm môi vào một cái Phương Nga đẩy ra luôn.

Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông, phép nào giúp ích nhất cho tình yêu của hai bạn?

Tôi muốn có phép phân thân vì hai đứa tôi mỗi đứa đều có một công việc riêng, người ở Bắc, người ở Nam, lệch nhau cả ngày, rất khó gặp nhau. Vì vậy, tôi muốn được phân thân để gặp Phương Nga nhiều hơn.

Nếu phát hiện bạn nhắn tin với người yêu cũ, Phương Nga sẽ làm gì?

Trường hợp này đã xảy ra với chúng tôi rồi. Lúc đó Phương Nga không nói gì, cũng không phản ứng. Tôi từng nói rõ với Phương Nga là trước lúc gặp cô ấy tôi đã có một số người yêu cũ, khi chia tay vẫn làm bạn được. Với tôi, điều này thể hiện sự trưởng thành.

Kể cả sau này lỡ chia tay Phương Nga, chúng tôi vẫn làm bạn với nhau được.

Tuy nhiên, tôi nghĩ lúc phát hiện tôi nhắn tin với người yêu cũ, Phương Nga khó chịu, chỉ có điều không thể hiện ra.

Á hậu Phương Nga: "Tôi không có kiểu điên lên đánh mắng, chửi bới Bình An"

Hãy dùng một từ để mô tả nụ hôn đầu tiên của hai bạn?

Tôi dùng từ "mới" vì Bình An là mối tình đầu của tôi, nên nụ hôn cũng là đầu tiên, đánh dấu một chặng đường hoàn toàn mới với tôi.

Bạn đổ Bình An từ khi nào?

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã mê Bình An. Lúc đó Bình An giả vờ hết tiền, phải chạy ra ATM rút. Bình An là vận động viên chạy nên chạy rất đẹp, tôi nhìn xong mê luôn.

Nếu dùng trái cây là biểu tượng tình yêu thì tình yêu của hai bạn thuộc loại gì?

Đó là trái sầu riêng vì nó biểu hiện sự khác nhau của hai đứa tôi. Tôi rất mê trái sầu riêng còn Bình An lại không ăn được nên rất ghét. Chính điều này khiến chúng tôi đối lập nhau.

Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông, phép nào giúp ích nhất cho tình yêu của hai bạn?

Tôi thích cân đẩu vân vì chúng tôi hay ở xa nhau, nên cần có nó để đến được với nhau nhanh hơn.

Nếu bạn muốn thay đổi một tính cách của bạn trai mình, bạn sẽ chọn điểm nào?

Tôi muốn Bình An bỏ tính cứng đầu đi. Hai đứa tôi đều cứng đầu nên phải có một đứa bỏ tính đó đi.

Nếu phát hiện Bình An nhắn tin với người yêu cũ, bạn sẽ làm gì?

Tôi sẽ hỏi thẳng mọi chuyện, nhưng tôi không có kiểu điên lên đánh mắng, chửi bới Bình An.

Hình ảnh kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy ở Bình An là gì?

Lúc Bình An đang ngủ mà có ai gọi dậy, anh ấy sẽ nổi cáu, khó chịu và xấu tính.