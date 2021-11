Siêu biến thể Omicron tàn phá mạnh hơn cả Delta; Tỷ phú giàu nhất Ukraine muốn lật đổ ông Zelensky?

Biến thể mới với số lượng đột biến lớn (vốn được gọi là biến thể B.1.1.529) - có liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới ở Nam Phi - đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách "biến thể đáng lo ngại", FT đưa tin.

Biến thể này sẽ có tên chính thức là "Omicron" - WHO tuyên bố sau khi các chuyên gia tiến hành họp khẩn ngày 26/11 và kiểm tra dữ liệu từ Nam Phi. Có vẻ như các dữ liệu này cho thấy số ca mắc biến thể B.1.1.529 tăng theo cấp số nhân.

Với quyết định mới đây, WHO đã bỏ qua giai đoạn trung gian mà xếp ngay Omicron vào dạng "đáng lo ngại" (variant of concern). Thông thường, các biến thể sẽ có giai đoạn được coi là "đáng quan tâm" (variant of interest).