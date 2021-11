Người Nga xúc động trào dâng trong lễ kỉ niệm long trọng; Trung Quốc chịu khủng hoảng "chết người"

Theo VnExpress, Cơ quan Quản lý Khí tượng Trung Quốc cảnh báo thời tiết lạnh giá và tuyết rơi có thể tác động tiêu cực đến cung cấp năng lượng.

Khu vực thủ đô Bắc Kinh, Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc và khu tự trị Nội Mông ngày 6/11 trải qua trận mưa và tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Cơ quan Quản lý Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết các tỉnh đông bắc Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng các trận tuyết lớn trong vài ngày tới, đợt lạnh sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía nam và bao trùm phần lớn lãnh thổ nước này.

Giới chức Trung Quốc áp cảnh báo thời tiết lạnh ở mức vàng, cao thứ ba trong thang 4 bậc.

Khách tham quan xếp hàng vào Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7/11. Ảnh: Reuters.

"Chúng ta cần chú ý tới tác động tiêu cực mà thời tiết mang đến cho nguồn cung năng lượng, sức khỏe con người, kiểm soát đại dịch, hạ tầng và nông nghiệp", CMA phát cảnh báo ngày 5/11. "Khu tự trị Nội Mông, các vùng phía bắc đông bắc cần chuẩn bị cho tác động tiêu cực từ tuyết dày và mưa tới hệ thống giao thông, công việc ngoài trời và bờ biển phía đông".

20 tỉnh thành Trung Quốc hồi tháng 9-10 đối mặt với tình trạng thiếu điện trầm trọng do thiếu than vận hành nhà máy điện, buộc giới chức phải cắt điện luân phiên trong giờ cao điểm và một số nhà máy phải dừng sản xuất. Điều này khiến sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tháng 9 giảm mạnh. Giới chức Trung Quốc phải ban hành lệnh tăng sản lượng khai thác than để xử lý vấn đề.