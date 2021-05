Thêm 58 ca COVID-19 mới, 2 người Ấn Độ nhập cảnh một tháng mới phát bệnh; Đình chỉ Thiếu tá ở Hải Dương vì lơ là phòng chống COVID-19

Theo Thanh niên online, tối 23/5, Công an Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Toàn (45 tuổi) để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và hành vi sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức. Đối tượng này dùng giấy tờ giả với mục đích tiếp cận 5 người Trung Quốc đang cách ly.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, Vũ Văn Toàn cùng 3 người khác đi trên ô tô BS 60A-558.44 đến Trạm y tế xã Xuân Hưng. Khi gặp tổ công tác của Công an xã Xuân Hưng đang làm nhiệm vụ, Toàn giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình 1 thẻ công vụ đặc biệt có tên Vũ Văn Toàn; chức vụ: Chuyên viên kinh tế; Đơn vị công tác: Tổ Công tác đặc biệt cố vấn Ban chiến lược. Sau đó yêu cầu được tiếp cận với 5 người Trung Quốc đang thực hiện cách ly.

Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã đưa tất cả về Trụ sở Công an H.Xuân Lộc để làm rõ. Tại đây, Vũ Văn Toàn thừa nhận đã sử dụng thẻ công vụ đặc biệt mạo danh cán bộ Bộ Công an.