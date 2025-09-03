(Ảnh: AFP)

Điều này làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất ổn do biểu tình bạo lực khiến 10 người thiệt mạng ở Indonesia kể từ tuần trước.

Các cuộc biểu tình ở Indonesia bắt đầu nổ ra ở thủ đô Jakarta nhằm phản đối chi tiêu của chính phủ như tăng quyền lợi cho các nhà lập pháp, từ đó đã lan rộng ra toàn quốc. Các cuộc biểu tình ở Indonesia đã leo thang thành bạo loạn và cướp bóc sau khi một xe cảnh sát tông chết một tài xế xe ôm, gây thiệt hại hàng triệu USD tại thành phố Jakarta.

Sinh viên đại học từ lâu đã được coi là lực lượng tiên phong của nền dân chủ Indonesia, đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc biểu tình giúp lật đổ nhà lãnh đạo độc tài Suharto vào năm 1998.

(Ảnh: AFP)

Vụ việc ở Bandung là lần đầu tiên cảnh sát nước này nổ súng vào người biểu tình trong hoặc gần khuôn viên trường đại học trong các cuộc biểu tình. Trước đó, các cuộc đụng độ đã diễn ra trong và xung quanh các tòa nhà chính phủ cũng như dinh thự của các quan chức.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã cảnh báo vào ngày 1/9 rằng cảnh sát và quân đội sẽ kiên quyết chống lại các hành vi leo thang bạo lực.

Cảnh sát Hendra Rochmawan cho biết lực lượng chức năng đã không vào khuôn viên trường Đại học Hồi giáo Bandung (Unisba) và Đại học Pasundan gần đó - cách Jakarta hơn 140 km - vào đêm 1/9. Tuy nhiên, họ đã cố gắng giải tán đám đông người biểu tình không phải sinh viên xung quanh khuôn viên trường.

Tổng thống Prabowo Subianto đã có cuộc thảo luận với các công đoàn lao động. Một số công đoàn đã tham gia biểu tình vào tuần trước để kêu gọi tăng lương tối thiểu. Tổng thống Subianto cho biết ông đã yêu cầu các nhà lập pháp thảo luận về luật lao động - theo một tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Indonesia.

(Ảnh: AFP)

Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Indonesia - Said Iqbal - nói với các phóng viên rằng ông đã chuyển yêu cầu của người lao động đến Tổng thống Prabowo - chẳng hạn như cắt giảm thuế thu nhập, chấm dứt lao động giá rẻ và thuê ngoài việc làm.

Các nhà phân tích cho rằng các cuộc biểu tình đang thử thách Tổng thống Prabowo - người mới nhậm chức vào tháng 10/2024.

Cơ quan nhân quyền chính thức của Indonesia đã bày tỏ quan ngại về cách lực lượng an ninh nước này xử lý các cuộc biểu tình và đang tiến hành một cuộc điều tra.

Phản ứng của lực lượng an ninh Indonesia cũng bị các tổ chức quốc tế chỉ trích. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền của lực lượng này.