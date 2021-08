Biết khu du lịch đóng cửa, phượt thủ vẫn hồn nhiên lên núi chụp ảnh, cảnh tượng sau đó khiến họ bàng hoàng

Một người đàn ông Scotland đã đưa ra cảnh báo cho những người tham gia du lịch trên mạng xã hội Facebook sau khi anh ta và hai người bạn trở về từ một chuyến đi xuyên qua Vườn Quốc gia Wollumbin (New South Wales, Úc), vào thứ 7 – 24/7.

Cụ thể, người đàn ông lái xe đến núi Warning, nơi đóng cửa đến cuối năm nay do các vấn đề về an toàn và quản lý. Người đàn ông chia sẻ: "Tôi biết nó đã đóng cửa do dịch Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn quyết định lên đỉnh núi để ánh nắng đầu tiên của ngày".

Tuy nhiên, sau khi ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp, thì toàn bộ cửa sổ của ô tô đều bị vỡ vụn. Kính chắn gió bị nứt và các mảnh kính bị rơi vãi khắp ghế hành khách và tài xế phía trước. Người đàn ông này cho rằng việc xe của họ bị phá hỏng là rất vô lý, giá như những kẻ phá hoại xuất hiện và cảnh báo họ thì mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp.

Toàn bộ kính của xe đều bị đập vỡ, mảnh vụn văng khắp trong xe

Vùng Wollumbia được tuyên bố là địa điểm sinh sống của thổ dân vào năm 2015, ngọn núi có ý nghĩa tâm linh đối với người Bundjalung. Và theo luật Bundjalung, chỉ một số người mới được leo lên đỉnh núi và du khách được yêu cầu không sử dụng đường mòn để tôn trọng văn hóa của họ.

Toàn cảnh vùng Wollumbia nhìn từ trên cao.

Sau khi biết rõ ràng về lịch sử của vùng Wollumbia, người đàn ông chia sẻ: "Thật đáng buồn, chúng tôi không biết điều này vào thời điểm đó và nghĩ rằng nó chỉ bị đóng của do Covid -19".

Theo Daily Mail