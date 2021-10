Biết chồng đi khách sạn với bồ nhí, vợ âm thầm chịu đựng 1 năm để rồi trả thù bằng thứ khiến kẻ phản bội không ngóc đầu lên được

Trước khi lập gia đình, người phụ nữ trong câu chuyện này luôn duy trì quan điểm vô cùng rõ ràng về tình yêu. Bởi vậy cho nên trong mắt nhiều người, cô chính là kiểu người "dám yêu dám hận".

Sau này, cô đã gặp được một chàng trai có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Khi hai người đến với nhau, gia đình nhà gái liên tục phản đối, thậm chí còn dọa sẽ đánh gãy chân nếu cô dám tiến tới với người kia.

Thế nhưng vì tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu, người phụ nữ đã chẳng ngần ngại mà bỏ trốn khỏi nhà cùng bạn trai mình. Một năm sau, bố mẹ của cô rốt cục cũng phải thỏa hiệp. Nhờ vậy nên hai người mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Sau khi kết hôn, cô tiếp tục đi theo chuyên ngành thiết kế mà mình đã chọn từ thời đại học, rồi dần dần tự tay thiết kế quần áo và đăng bán trên mạng.

May mắn là những trang phục do cô làm đã được rất nhiều người yêu thích. Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ liền có vốn liếng mở một xưởng may gia công nhỏ và tiến tới thành lập công ty.

Khi công ty được thành lập, cô đã để chồng làm giám đốc, còn bản thân thì âm thầm đứng phía sau ủng hộ anh. Từ đó, hai người luôn cố gắng nỗ lực để bồi đắp sự nghiệp của gia đình mình.

Trong quá trình gây dựng vất vả ấy, người phụ nữ từng có một lần mang thai. Tuy nhiên cuối cùng cô đã quyết định bỏ đứa bé để tập trung vào sự nghiệp, bởi cô không muốn bố của con mình bị người khác xem thường.

Rất may mắn là việc làm ăn của công ty họ ngày càng phát đạt. Người phụ nữ cũng đã trở thành một bà chủ nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Thế nhưng vào thời điểm mọi thứ tưởng như đã ổn định, cô cũng đã sẵn sàng cho việc mang thai và có con thì có một việc bất ngờ đã xảy đến.

Ngày hôm ấy, người phụ nữ bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ bạn thân của mình. Đó là một người bạn bên cạnh cô từ nhỏ và cũng đã giúp đỡ cho sư nghiệp của hai vợ chồng họ rất nhiều.

Trong cuộc điện thoại ngày hôm ấy, người bạn kia nói rằng đã bắt gặp chồng của cô đưa một người phụ nữ khác vào khách sạn, thậm chí còn gửi cho cô xem tấm ảnh chụp được hai kẻ kia.

Điều bất ngờ là trước cú sốc xảy đến đột ngột ấy, người phụ nữ lại bình tĩnh tới ngoài sức tưởng tượng. Trong đầu cô âm thầm hồi tưởng lại những hành động của chồng gần đây để rồi từ từ nhận ra sự thường trong đó.

Sau đó, dù bạn thân một mực đòi cùng cô lập tức đi bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ kia, nhưng người phụ nữ lại ngăn cản. Bởi cô đã âm thầm lên một kế hoạch để người chồng bội bạc của mình phải trả giá cho tất cả sự dối trá này.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Sau đó, cô âm thầm tính toán thu nhập của công ty gia đình trong vài năm nay, rồi dùng số tiền dư ra để mua nhà cho bố mẹ mình và bố mẹ chồng.

Suốt khoảng thời gian 1 năm ấy, người phụ nữ ngoài mặt vẫn tỏ ra như không biết chuyện gì, thế nhưng sau lưng đã tìm kiếm luật sư để bảo vệ tài sản và công sức của mình trong suốt nhiều năm qua.

Cuối cùng, cô đã nghe lời khuyên của luật sư, bán công ty đi và sa thải vị trí giám đốc của chồng. Tới lúc này, người chồng gần như phát điên. Anh tìm tới vợ mình để hỏi nguyên nhân vì sao lại bị đối xử như vậy.

Kết quả là người vợ chỉ lẳng lặng cho anh xem những tấm ảnh chụp anh và người phụ nữ khác đi khách sạn với nhau. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ còn cách kết thúc bằng việc ra tòa ly hôn.

Mặc dù đã mất đi công ty bao năm gây dựng, thế nhưng người phụ nữ ấy chưa bao giờ hối hận. Bởi cô không muốn số tiền mình cực khổ kiếm được lại bị kẻ bội bạc đem đi để nuôi tình nhân.

Vì bản thân là một người dám yêu dám hận, cho nên dù năm xưa từng bất chấp nhiều thứ để gả cho người ấy, thế nhưng sau đó cô cũng sẵn sàng không màng tất cả để rời bỏ kẻ đã phản bội niềm tin của mình...

* Nguồn: NetEase News.