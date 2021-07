Trên toàn thế giới, đang có một sự gia tăng đáng báo động về số ca mắc COVID-19 - và các chuyên gia y tế cho biết nhân tố chính trong làn sóng COVID-19 mới nhất này là biến thể Delta rất dễ lây lan. [Đọc thêm: COVID-19 bùng phát trên tàu sân bay Anh đang trên đường tới châu Á]

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể Delta lây lan nhanh hơn khoảng 55% so với biến thể Alpha được xác định lần đầu tiên ở Vương quốc Anh vào cuối năm ngoái - và Alpha lây lan nhanh hơn khoảng 50% so với chủng SARS-CoV-2 gốc lần đầu tiên lây nhiễm ở người vào cuối năm 2019.

"Chúng ta nên nghĩ về biến thể Delta là phiên bản năm 2020 của COVID-19 trên steroid", Andy Slavitt, cựu cố vấn cấp cao của Nhóm ứng phó Covid của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói với CNN.

Dưới đây là những điều bạn cần biết về biến thể Delta, bao gồm cả lý do tại sao nó lây lan nhanh hơn nhiều so với các biến thể COVID-19 khác.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Úc. (Ảnh: AAP)

Biến thể Delta được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ

Biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ vào tháng 12 năm 2020.

Nó nhanh chóng trở thành biến thể thống trị, áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước này.

Nó đã được xác định ở Vương quốc Anh ngay sau đó.

Ashish Jha, hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Brown (Mỹ), cho biết: "Đây là phiên bản dễ lây lan nhất của virus mà chúng tôi từng thấy trong toàn bộ đại dịch. Nó thực sự rất dễ lây lan".

Biến thể Delta đã lan rộng đến tất cả 50 tiểu bang của Mỹ

Trường hợp đầu tiên mắc biến thể Delta ở Mỹ được xác định vào tháng 3, và đến đầu tháng 7, nó chiếm hơn một nửa số trường hợp được phát hiện tại nước này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, hiện biến thể Delta chiếm tới 83% số ca COVID-19 ở Mỹ.

Giám đốc CDC Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky, cho biết: "Đây là một sự gia tăng lớn, tăng từ 50% trong 1 tuần".

Biến thể Delta đã được phát hiện ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số ca mắc mới trong một ngày trong tuần này ở Mỹ đã tăng 55% so với tuần trước. Số người nhập viện tăng 52% trong 14 ngày qua.

Ảnh minh họa virus SARS-CoV-2.

Biến thể Delta tiếp tục lây lan nhanh chóng

Làm thế nào mà biến thể Delta có thể lây lan nhanh như vậy? Một nghiên cứu cho thấy biến thể Delta có thể lan truyền nhanh hơn các biến thể khác vì nó tạo ra nhiều bản sao của chính nó hơn với tốc độ nhanh hơn bên trong cơ thể người bệnh.

Khi các nhà khoa học ở Trung Quốc so sánh hàng chục trường hợp nhiễm Delta với các trường hợp nhiễm các biến thể ghi nhận trong giai đoạn đầu của đại dịch, họ nhận thấy những bệnh nhân nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 1.260 lần.

"Người nhiễm biến thể Delta có rất nhiều virus xung quanh, họ có tải lượng virus cao, vì thế, chỉ cần tiếp xúc trong thời gian ngắn - năm phút, bảy phút – là có thể lây nhiễm. Bạn thậm chí không cần phải ở gần họ trong vòng 2 mét", Jha nói về khả năng nhiễm biến thể Delta. "Đối với những người không được tiêm vaccine COVID-19, họ đang bị lây nhiễm với thời gian tiếp xúc ngắn hơn rất nhiều".

Các loại vaccine COVID-19 hiện có ở Mỹ đang được chứng minh là có hiệu quả đối với biến thể Delta. Mặc dù có những trường hợp đã tiêm vaccine nhưng vẫn nhiễm bệnh, nhưng những người được tiêm chủng đầy đủ hiếm khi bị bệnh nặng.

Nhưng chưa đến một nửa dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu của CDC, và CDC đang cảnh báo về một "đại dịch của những người chưa được tiêm vaccine".

"Nếu bạn chưa được tiêm vaccine, bạn có nguy cơ rất cao lúc này", bác sĩ phẫu thuật người Mỹ Vivek Murthy nói. "Và bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa nếu bạn chưa được tiêm vaccine COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tụ tập trong nhà".

Tiến sĩ Walensky cho biết vào tuần trước hơn 97% số người nhập viện vì COVID-19 là những người chưa được tiêm vaccine, 99,5% người tử vong chưa được tiêm chủng.

Bác sĩ Murthy khuyến cáo tiêm vaccine COVID-19 cho mọi người càng nhanh càng tốt "là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để thoát khỏi đại dịch này".

(Nguồn: CNN)