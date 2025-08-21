Biên đội máy bay tập luyện diễu binh vào Quảng trường Ba Đình, người dân khắp các tuyến phố Hà Nội hò reo đón chào

Ngay từ sáng ngày 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình cũng như dọc các tuyến phố trung tâm để theo dõi, cổ vũ. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, mang theo cờ Tổ quốc, áo đỏ sao vàng, tạo nên không khí hào hứng và trang nghiêm.

Ảnh: Anh Duy

Ảnh: Anh Duy

Màu cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên mọi tuyến phố (Ảnh: Anh Duy)

Sáng nay, biên đội máy bay gồm trực thăng Mi-17, L-39NG cũng đã tiến hành bay tập luyện diễu binh vào Quảng trường Ba Đình. Ai cũng hò reo vẫy chào và tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt khi những chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.

Clip: NXH

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Người dân thích thú dõi theo (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Clip trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội (Nguồn: Trịnh Hà My)

Ngay sau biên đội 10 chiếc trực thăng là 2 chiếc CASA C-295, CASA C-212i bay qua Quảng trường. Trong đó dòng CASA-295 là máy bay vận tải hiện đại, lớn nhất của không quân Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Máy bay CASA (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Theo kế hoạch, Tổng hợp luyện được tổ chức với quy mô tương đương buổi lễ chính thức, huy động lực lượng đông đảo gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, khối quần chúng, văn hóa - thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Các khối diễu binh, diễu hành sẽ lần lượt tiến qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình rồi rút quân theo lộ trình đã định.

Không chỉ diễn ra ở khu vực Quảng trường, hoạt động tổng duyệt còn trải dài trên các tuyến phố trung tâm, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Người dân đứng kín hai bên đường, nhiều người tranh thủ ghi lại hình ảnh các khối lực lượng trong đội hình trang nghiêm, đồng bộ.

Đây là lần tổng hợp luyện quan trọng nhằm rà soát, hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước khi bước vào Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.