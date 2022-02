Bia rượu nhiều gây hại cho sức khỏe: Những đối tượng tuyệt đối không nên uống rượu

Ngày Tết mọi người thường xuyên tụ tập ăn uống, những chén rượu chào xuân cũng là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu bia sẽ gây hại cho sức khỏe và không phải ai cũng thích hợp để uống rượu, bia. Đặc biệt là những đối tượng dưới đây:

1. Những người bị dị ứng với rượu

Có rất nhiều người không hề để tâm đến việc dị ứng rượu. Trong mắt của họ, dị ứng rượu chỉ đơn giản là mẩn đỏ và ngứa trên cơ thể như các kiểu dị ứng khác. Họ cho rằng việc dị ứng rượu chỉ gây khó chịu trong vài ngày rồi sẽ khỏi, thế nên dù bị dị ứng rượu bia, nhiều người vẫn tiếp tục uống rượu.

Dị ứng bia rượu thường xảy ra khoảng 1 giờ sau khi uống, với một trong các biểu hiện nhẹ như: Da nổi mề đay mẩn ngứa; Đỏ mặt hoặc ở vị trí khác trên cơ thể; Đau đầu, chóng mặt; Chảy nước mũi, nghẹt mũi; Nhịp tim đập nhanh; Đau bụng, buồn nôn; Ngứa miệng, mắt hay mũi.

Tuy nhiên, dị ứng rượu bia cũng có thể gây ra một số triệu chứng nặng như phù nề thanh quản dẫn đến khó thở thậm chí là ngạt thở, nếu không cấp cứu kịp thời có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

2. Những người đang sử dụng thuốc

Khi đang dùng thuốc thì tốt nhất bạn nên kiêng uống rượu bia. Bởi vì, 80% - 90% rượu được chuyển hóa ở gan và thuốc cũng được chuyển hóa ở gan nên nếu trong quá trình sử dụng thuốc mà uống rượu bia thì sẽ gây ảnh hưởng đến việc chuyển hóa thuốc, từ đó dẫn đến thay đổi tác dụng điều trị của thuốc, thậm chí có thể sinh ra tác dụng phụ gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Tuyệt đối không uống rượu bia khi đang sử dụng thuốc

- Nếu người đang sử dụng thuốc tim mạch uống rượu thì có thể gây ra tình trạng nhịp tim nhanh và thay đổi huyết áp đột ngột. Ngoài ra, khi rượu bia kết hợp với các loại thuốc hạ huyết áp có thể làm huyết áp tụt xuống quá thấp, gây chóng mặt hoặc ngất xỉu (rượu bia có tác dụng làm giãn mạch dẫn đến hạ huyết áp).

- Rượu kết hợp với các loại thuốc giảm cholesterol được chuyển hóa ở gan có thể dẫn đến tổn thương gan và xuất huyết.

- Rượu bia kết hợp với thuốc an thần sẽ làm cho tác dụng của thuốc an thần mạnh hơn, gây ra tình trạng lơ mơ, chóng mặt, và thở chậm. Rượu và thuốc an thần sẽ tác động đến não, làm trì trệ trung khu hô hấp.

- Khi đang sử dụng thuốc kháng sinh mà uống rượu bia sẽ gây ra các tác hại vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe. Nguyên nhân là do những loại thuốc này có chứa các enzym khi kết hợp với rượu và có thể gây ra đau đầu, đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, buồn nôn và nôn mửa.

3. Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch

Rượu có tác dụng kích thích hệ thần kinh trong cơ thể, dẫn đến hàng loạt phản ứng như tim đập nhanh, tăng huyết áp, tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Đối với những người mắc các bệnh về tim mạch, rượu bia có thể trở thành tác nhân khiến bệnh khởi phát. Rượu có thể gây tăng nhịp tim và tăng huyết áp tạm thời. Khi huyết áp tăng đột biến có thể gây đột quỵ, gây nguy hiểm cho tính mạng.

Nếu uống rượu bia liên tục trong nhiều ngày, nhất là trong những ngày Tết, sẽ làm tăng nguy cơ hình thành cơn đau tim do rượu và đột quỵ não (tai biến mạch máu não) hoặc đột quỵ tim (do nhồi máu cơ tim) ở những người mắc bệnh tim mạch.

4. Bệnh nhân mắc bệnh gan

Rượu bia có tác động hủy hoại tế bào gan rất mạnh, đồng thời cũng là nguyên nhân quan trọng gây ra hàng loạt bệnh lý về gan như gan nhiễm mỡ do rượu, xơ gan, ung thư gan. Nếu bạn bị bệnh gan mà vẫn không ngừng uống rượu sẽ khiến tình trạng bệnh nhanh chóng trở nặng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể.

Ảnh minh họa: Những người mắc bệnh gan không được uống rượu

5. Nhóm đặc biệt

1. Phụ nữ mang thai

Rượu có thể xâm nhập vào thai nhi qua nhau thai. Vì vậy, khi phụ nữ mang thai uống rượu thì thai nhi trong bụng mẹ sẽ phải gánh thêm tác dụng phụ của rượu. Rượu bia sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của não bộ và hệ thần kinh của thai nhi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, khiến thai nhi dị dạng, nặng hơn có thể khiến bà bầu bị sảy thai.

Tương tự, rượu bia cũng có thể xâm nhập vào cơ thể trẻ qua đường sữa mẹ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Vì vậy, bà bầu tuyệt đối không được uống rượu bia và các đồ uống có cồn.

2. Trẻ em

Các cơ quan của trẻ đều còn non nớt, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa, nó không chịu đựng được những chất kích thích mạnh. Rượu rõ ràng là chất kích thích mạnh, có hại rất lớn cho các nội tạng, đặc biệt là gan và dạ dày. Nếu trẻ em uống rượu, gan phải làm việc nhiều hơn để giải trừ chất độc trong rượu (bằng cách chuyển cồn thành men amoni), khiến cho tế bào gan bị tổn thương.

So với người lớn, rượu có hại cho trẻ nhiều hơn. Nếu trẻ uống rượu quá sớm sẽ chỉ gây hại cho các cơ quan trong cơ thể, cản trở sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ, thậm chí có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Trong dịp lễ hội mùa xuân, để gắn kết với bạn bè, người thân thì việc cùng nhau uống rượu bia là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, uống rượu bia nhiều có thể gây hại cho sức khỏe vì vậy hãy đảm bảo sức khỏe, uống một lượng rượu vừa phải. Và nếu bạn hoặc bạn bè người thân thuộc một trong những đối tượng trên thì hãy thẳng thắn bày tỏ với đối phương, tránh uống rượu để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình, bạn bè.

Nguồn: Health/Baidu

