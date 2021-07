Bịa chuyện các trẻ em khuyết tật bị cách ly COVID-19, cộng tác viên bán tăm tự đi xin tiền ủng hộ

Ngày 16/7, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có quyết định khởi tố đối tượng lợi dụng danh nghĩa người của Trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ An để kêu gọi ủng hộ từ thiện, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 28/6, từ nguồn tin của quần chúng về việc có một đối tượng đã đến 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Quỳnh Hậu vận động ủng hộ từ thiện, thái độ rất khả nghi nên Công an xã Quỳnh Hậu đã phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra làm rõ.

Sau thời gian điều tra, đến ngày 7/7, Công an đã tiến hành bắt giữ Phan Đình Phúc (SN 1975, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu).

Đối tượng Phúc tại công an.

Tại cơ quan công an, Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, Phúc cầm giấy giới thiệu là cộng tác viên của Trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ An rồi đi đến các doanh nghiệp, nhà hàng, cơ sở kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để xin vận động tiền ủng hộ.

Khi đến các cơ sở, doanh nghiệp, Phúc trình bày hoàn cảnh rằng các cháu khuyết tật ở Trung tâm đang bị cách ly vì COVID-19, thiếu thốn đồ ăn, không có đồ dùng sinh hoạt để mong các cơ quan, cá nhân giúp đỡ.

Vì tin lời Phúc, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ số tiền từ 200-500 nghìn đồng. Đặc biệt, sau khi xin được tiền của một số nơi, Phúc tự lấy giấy A4 đóng dấu "khống" của Trung tâm với nội dung, đối tượng đã xin được số tiền cụ thể của các tổ chức, cá nhân. Những lần đi xin sau, Phúc dùng những tờ giấy này để khoe khoang "thành tích" với các cá nhân, tổ chức khác nhằm tiếp tục kêu gọi ủng hộ.

Phúc cầm giấy giới thiệu để đi lừa đảo.

Qua làm việc với Trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ An, đối tượng Phúc chỉ là cộng tác viên của Trung tâm, được giao nhiệm vụ bán tăm tre, nấm, khẩu trang do các cháu ở Trung tâm sản xuất ra, mang nộp về số tiền gốc, còn tiền lãi được hưởng theo giá thị trường.

Các cháu ở Trung tâm cũng không bị cách ly và Trung tâm không có chủ trương xin tiền ủng hộ như đối tượng bịa đặt.

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan Công an chứng minh đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 150 trường hợp, với số tiền lừa đảo gần 60 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, đối tượng không nộp về trung tâm, không gửi cho các cháu khuyết tật mà dùng tiêu xài cá nhân.

Khám xét nhà Phúc, lực lượng chức năng đã thu giữ 22 tờ giấy A4 có đóng dấu đỏ, thể hiện đối tượng đã kêu gọi ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, cơ quan chính quyền, nhà hàng... trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) và một số huyện của tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Phan Đình Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Phúc đang chấp hành án cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc (án phạt 9 tháng, hiện đã chấp hành được 3 tháng).

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.