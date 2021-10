Bí thư Đà Nẵng đến hầm Hải Vân, phát tiền hỗ trợ cho người dân về quê

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, trao tiền hỗ trợ bà con trên đường về quê. Công an Đà Nẵng trong những ngày qua đã tổ chức 3 điểm đón tại Hòa Phước, Hòa Khương và Trạm trung chuyển Hải Vân để tổ chức dẫn đoàn cho bà con từ phía Nam về quê qu hầm Hải Vân. Đến nay, CSGT Đà Nẵng đã dẫn hơn 3.000 xe máy và hơn 6.000 người lưu thông qua hầm an toàn.