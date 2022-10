Bí quyết thay đổi dáng mũi - Nâng hạng nhan sắc

Vì vậy, những năm trở lại đây ở các quốc gia Châu Á, người ta quan tâm nhiều đến các phương pháp làm đẹp cho dáng mũi. Hãy điểm qua một số phương pháp giúp thay đổi dáng mũi hiệu quả nhé!



Mũi thấp, tẹt - Nguồn cơn của sự tự ti

Mũi là bộ phận quan trọng, quyết định rất nhiều đến nhan sắc của mỗi người. Sống mũi thấp, cánh mũi to và bè… là nguyên nhân chính khiến gương mặt mất đi sự hài hòa, giảm tự tin.

Do đó, nếu bản thân không may sở hữu một chiếc mũi nhiều khuyết điểm, khiến bản thân tự ti, cuộc sống không được thuận lợi và may mắn. Thì hãy thử thay đổi dáng mũi - nâng hạng nhan sắc - chào đón một phiên bản mới của chính mình nhé!

Mách bạn cách sở hữu dáng mũi cao tự nhiên

Có khá nhiều cách giúp sở hữu một dáng mũi đẹp tự nhiên tại nhà mà không mất nhiều chi phí, cũng như không cần phẫu thuật. Tuy nhiên các phương pháp này sẽ phù hợp đối với những ai có dáng mũi không quá thấp, ít khuyết điểm. Cùng tìm hiểu cách nâng mũi không phẫu thuật đẹp tự nhiên và an toàn dưới đây nhé!

Trang điểm tạo khối giúp mũi cao tự nhiên

Đây là một thủ thuật nhỏ nhằm đánh lừa thị giác, giúp sống mũi cao thẳng. Chỉ vài thao tác đơn giản đã có được chiếc mũi như ý. Cách thực hiện đơn giản như sau: dùng phấn kẻ hai đường song song từ chân mày đến đầu mũi. Sau đó, dùng cọ tán đều phấn để nhìn mũi cao và trông tự nhiên hơn.

Nâng mũi bằng kẹp mũi

Khách hàng có thể áp dụng kẹp mũi hàng ngày, bất kỳ nơi đâu, mỗi lần khoảng 30 phút. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ tác dụng bên ngoài không thể thay đổi cấu trúc bên trong của mũi.

Nâng mũi bằng cách bấm huyệt

Nâng mũi bấm huyệt không chỉ giúp mũi cao hơn mà còn chữa các bệnh về mũi như viêm mũi, viêm xoang. Mỗi ngày thực hiện 5 phút bạn sẽ thấy kết quả tốt nhất.

Phương pháp nâng mũi thẩm mỹ Những cách giúp mũi đẹp tự nhiên tại nhà chỉ là những giải pháp "chữa cháy" tạm thời, không mang lại hiệu quả lâu dài và cũng như khắc phục được hoàn toàn khuyết điểm trên mũi. Để khắc phục triệt để tình trạng mũi hếch, tẹt, sống mũi gồ, đầu và cánh mũi to thô… Bạn nên cân nhắc thêm về các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiêm filler nâng mũi

Tiêm filler nâng cao sóng mũi là một thủ thuật sử dụng một hợp chất có thành phần axit hyaluronic tương tự như một chất được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể người. Tuy nhiên, thời gian duy trì của phương pháp này có giới hạn từ 6-12 tháng tùy vào cơ địa mỗi người, nên muốn duy trì hiệu quả thì khách hàng cần phải tiêm dậm định kỳ.

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Đây là một phương pháp kết hợp giữa sụn tự thân và sụn nhân tạo. Theo đó phần sóng mũi sẽ được nâng cao bằng sụn nhân tạo, phần sụn tự thân dùng để bọc vào phần đầu mũi. Thường sụn được lấy ở các vị trí như: sụn vành tai, vân cơ thái dương, sụn vách ngăn… Vì đây là chất liệu tự thân nâng có độ tương thích với cơ thể, hạn chế tối đa tình trạng bóng đỏ, lộ đầu mũi.

Nâng mũi bọc sụn nhân tạo



Nâng mũi bọc sụn là phương pháp sử dụng sụn sinh học để nâng cao sóng mũi và bọc đầu mũi. Tuy là sụn sinh học nhưng độ tương thích với cơ thể cao, ít gặp sự cố đào thải và các biến chứng khác.

Nâng mũi cấu trúc Mega S

Tại viện thẩm mỹ La Ratio, kỹ thuật nâng mũi cấu trúc Mega S hiện đang là giải pháp được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Đây là phương pháp chỉnh hình loại bỏ khuyết điểm - tái tạo dáng mũi mới hoàn toàn, mang lại chiếc mũi cao thanh tú mà không phải lo lắng về tình trạng viêm nhiễm, bóng đỏ đầu mũi.

Điều làm nên sự thành công của nâng mũi Mega S chính là độ an toàn, không sưng bầm, không băng nẹp, không cần nghỉ dưỡng.

Nâng mũi ở đâu tốt tại TP. HCM?

