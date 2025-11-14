Bí quyết chọn phụ kiện tủ bếp giúp tối ưu không gian

Chọn phụ kiện tủ bếp theo vị trí và chức năng của từng khoang tủ

Nguyên tắc cốt lõi khi chọn phụ kiện là xác định đúng chức năng của khoang tủ, từ đó lựa chọn giải pháp lưu trữ phù hợp nhất.

Tủ bếp trên – Giải pháp tối ưu cho chén bát

Đây là khu vực lý tưởng để úp bát đĩa vì gần bồn rửa. Giá bát cố định phù hợp gia đình có chiều cao trung bình, ít đồ dùng. Trong khi đó, giá bát nâng hạ có cơ chế trợ lực, giúp việc lấy đồ ở vị trí cao trở nên an toàn, thuận tiện cho người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Lưu ý, luôn chọn giá bát có khay hứng nước đi kèm để ngăn nước nhỏ xuống, bảo vệ chất liệu gỗ hoặc cốt tủ phía dưới khỏi bị ẩm mốc, hư hỏng.

Tủ bếp dưới – Nơi lưu trữ nặng và đa năng

Tủ dưới chịu tải tốt hơn nên là nơi đặt các vật dụng nặng và thường xuyên sử dụng như xoong nồi, thớt, dao, gia vị hay thùng gạo…

Nên ưu tiên giá xoong nồi có ray trượt giảm chấn chịu lực, giá dao thớt – gia vị tích hợp nhiều chức năng và thùng rác âm tủ để đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ.

Tận dụng góc chết thông minh

Với tủ bếp chữ L, U hoặc G, các góc tủ dễ bị bỏ trống. Kệ góc liên hoàn hoặc mâm xoay là giải pháp tối ưu, giúp lấy đồ dễ dàng, tận dụng không gian sâu bên trong.

Chọn phụ kiện bếp có chất liệu bền đẹp và kích thước phù hợp

Chất liệu và kích thước chuẩn là hai yếu tố quyết định tuổi thọ và thẩm mỹ của phụ kiện tủ bếp.

Các phụ kiện thường được sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn tương ứng với chiều rộng cánh tủ như 600mm, 700mm, 800mm, 900mm... Hãy đo chính xác chiều rộng lọt lòng của khoang tủ trước khi mua. Việc chọn sai kích thước không chỉ lãng phí không gian mà còn làm mất đi sự cân đối của tổng thể căn bếp.

Inox 304 là lựa chọn hàng đầu cho phụ kiện tủ bếp, đặc biệt là ở khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước và hơi ẩm. Inox 304 có khả năng chống gỉ sét, chống ăn mòn tuyệt đối, đảm bảo độ bền và an toàn sức khỏe.

Hợp kim nhôm/ thép sơn tĩnh điện thường dùng cho tủ đồ khô hoặc một số giá đựng gia vị. Cần chọn loại cao cấp, có bề mặt xử lý chống bám bẩn và dễ dàng vệ sinh.

Đặc biệt, ray trượt và bản lề là bộ phận chịu lực và tần suất sử dụng cao nhất. Phải chọn ray trượt chất lượng cao, có giảm chấn để đảm bảo quá trình đóng mở luôn êm ái, nhẹ nhàng và bền bỉ.

Lựa chọn phụ kiện tủ bếp không chỉ là mua sắm mà là một quá trình thiết kế, sắp xếp không gian sống. Hãy bắt đầu bằng việc xác định rõ nhu cầu sử dụng và đo đạc chính xác kích thước khoang tủ.

Đừng ngần ngại đầu tư vào các sản phẩm thông minh và chất lượng từ các thương hiệu uy tín. Một bộ phụ kiện chất lượng cao sẽ là khoản đầu tư lâu dài, giúp căn bếp nhà bạn không chỉ đẹp mà còn tiện nghi, là nơi mọi thành viên đều cảm thấy thoải mái và yêu thích.

Garis với các dòng sản phẩm Inox 304 cao cấp, thiết kế hiện đại chính là lựa chọn tối ưu, đáp ứng mọi yêu cầu về công năng và thẩm mỹ.

Khám phá ngay các mẫu phụ kiện tủ bếp thông minh Garis tại website chính thức hoặc hệ thống đại lý gần nhất để được tư vấn kích thước và lắp đặt, giúp bạn kiến tạo nên không gian bếp mơ ước!

Website: garis.vn

Hotline: 0964116688

Email: cskh@garis.vn

Địa chỉ:

Showroom và VPGD khu vực phía Bắc:

Tầng 1, Tòa N07-B3, đường Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0964116688 nhánh 1 (chăm sóc khách hàng) / nhánh 2 (kinh doanh)

VPGD khu vực phía Nam:

Số 21 Đường N22, Khu phố Phước Lai, Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 098.112.4299/ 086.851.5258