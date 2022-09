Bị phát hiện, tên trộm sát hại dã man chủ nhà

Ngày 22-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Sĩ Tấn (SN 1994, trú tại thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) về các tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, do tham gia chơi tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến nợ nần, Hồ Sĩ Tấn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.

Ngôi nhà nơi Hồ Sĩ Tấn đột nhập vào sát hại chủ nhà, cướp tài sản

Tối 15-9, lợi dụng sơ hở, Tấn lẻn vào nhà ông Nguyễn Tuấn K. (SN 1960, trú cùng thôn An Tân) để trộm cắp nhưng do sơ ý, làm đổ bình rượu nên đã bị vợ ông K. là bà Nguyễn Thị T. (SN 1959) phát hiện. Liền đó, Tấn đã dùng dao tấn công vợ chồng chủ nhà. Ông K. bị Tấn dùng dao chém nhiều nhát chí mạng vào phần đầu, bụng nên đã tử vong khi đang đưa đi cấp cứu, còn bà T. bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sau khi gây án, Hồ Sĩ Tấn lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lộc và các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng truy theo dấu vết nóng để làm rõ vụ việc. Đến rạng sáng 16-9, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ được nghi phạm Hồ Sĩ Tấn khi đang lẩn trốn tại TP Hải Dương.