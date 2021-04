Bị phản ánh thu tiền chênh làm căn cước công dân gắn chíp, Công an Hưng Yên khẳng định "theo ý nguyện của nhân dân"

Chiều 13/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nhưng thông tin người dân làm căn cước công dân (CCCD) bị thu phí lên tới 45.000-65.000 đồng như trên mạng xã hội đăng tải là do cách hiểu không đúng, bởi đây là gộp cả phí làm CCCD và phí chuyển phát qua đường bưu điện theo nhu cầu của người dân.



"Công an Hưng Yên thực hiện thu tất cả lệ phí đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính, đồng thời kết hợp với Bưu điện để tạo điều kiện thuận lợi nhất, chuyển CCCD đến tận tay người dân trên tinh thần, ý nguyện của nhân dân", Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hôm 12/4, có mặt tại điểm cấp CCCD lưu động xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, Tổ công tác ghi nhận, tất cả thông tin liên quan tới quy định các mức phí công dân khi làm CCCD đều được niêm yết công khai, để người dân nắm bắt thông tin.

Sau khi hoàn thành các quy trình làm thẻ CCCD, căn cứ vào đề nghị cấp thẻ của công dân, lực lượng Công an tiến hành thu phí theo quy định. Công dân có thể lựa chọn nhận thẻ CCCD qua hai hình thức: một là nhận trực tiếp tại nơi đề nghị cấp; hai là nhận qua đường bưu điện.

Chỉ khi người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát thì mới đăng ký, không bắt buộc. Bảng giá dịch vụ bưu điện cũng được niêm yết ngay tại bàn để người dân nắm được.

Bảng niêm yết công khai Lệ phí cấp thẻ CCCD có gắn chíp tại điểm cấp CCCD lưu động trên địa bàn huyện Văn Giang. Ảnh: CACC.

Ông Nguyễn Văn Cừ, Giám đốc Bưu điện huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết, bằng thỏa thuận hợp tác, cơ quan bưu điện phối hợp cùng lực lượng Công an niêm yết giá công khai, giải thích rõ cho người dân về mức phí và lợi ích của việc chuyển phát thẻ CCCD về tận nhà.

"Hiện nay, mức phí chuyển phát trong nội tỉnh là 30.000 đồng và ngoại tỉnh là 45.000 đồng", ông Cừ nói.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin tại điểm cấp CCCD xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, người dân bị thu phí cao hơn so với quy định. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Văn Giang kiểm tra, xác minh thông tin.

Cụ thể, qua phản án, quá trình làm căn cước gắn chíp, người dân tại xã Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) bị thu phí cao hơn nhiều lần quy định. Mức phí trung bình mà người dân đến chuyển hoặc thay thế chứng minh nhân dân 9 số là 45.000 đồng/căn cước gắn chip. Cá biệt, có trường hợp bị thu đến 65.000 đồng/căn cước.

Đáng nói, nhiều người khi nộp tiền xong hỏi một nữ cán bộ mặc sắc phục có phiếu thu hay chứng từ gì không đều không có.